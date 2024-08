A Leeds United figyeli a Freiburg szélsőjét, Sallai Rolandot, aki az elsőszámú kiszemelt a támadószekció megerősítésére - írja a footballleagueworld.co.uk.

Sallai Roland Angliába kerülhet

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Sallai Roland a Leeds Unitedhez igazolhat

Az angol együttes a nyáron eladta két sztárját, Crysencio Summerville-t és Georginio Ruttert is - a duó körülbelül 65 millió fontot hozott a konyhára -, így bőven jut pénz az erősítésre.

Az Evening Post riportere, Graham Smyth információja szerint új célpontként pedig

a Freiburg magyar válogatott támadója, Sallai Roland bukkant fel, akivel kapcsolatban többször is felmerült a nyár folyamán, hogy távozik a Bundesligában szereplő csapatától.

Az újságíró szerint a magyar válogatott játékos

az egyik fő kiszemelt, és ott van azon játékosok „listáján”, akiket mindképpen le szeretne igazolni a Leeds a nyári átigazolási szezon vége előtt.

Hozzáteszik, a magyar focista nagy erősítés lenne a Leeds számára, mivel Sallai nagyon szerepelt az elmúlt hat évben a Freiburgban. A 27 éves játékos - akivel kapcsolatban kiemelték, hogy a pályafutása a Puskás Akadémiánál indult, de a Palermóban is az APOEL-ben is bizonyíthatott - az évek során a Freiburg kulcsjátékosa volt egy nagyon sikeres időszakban, ugyanis a nemzetközi kupaporondon is bizonyíthatott a klub.