A szurkolók számára remek hírt jelentett be hivatalos oldalán a Ferencváros futballcsapata: a zöld-fehér klub ugyanis hosszabbított a csapatot 2021 óta szolgáló norvég támadóval, Kristoffer Zachariassennel.

A 31 éves játékos 2021-ben a norvég Trondheimből került a magyar bajnokhoz, ahol pillanatokon belül alapember és meghatározó játékos lett.

Három év alatt 135 tétmérkőzésen 34 találatot és 18 gólpasszt jegyzett zöld-fehér színekben.

Három bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert csapatunkkal, amelynek színeiben kétszer az Európa Liga, egyszer pedig az Európa Konferencialiga csoportkörében szerepelt. Két, európai csoportkörös találata is örökké emlékezetes marad: 2022 októberében a Monaco ellen az EL-ben, 2023 decemberében az olasz Fiorentina ellen az EKL-ben szerzett továbbjutást érő gólt, aminek köszönhetően csapatunk megérte a nemzetközi kupatavaszt, írja a klub közleménye.

De a 2024-25-ös szezont is remekül kezdte, hiszen a BL-selejtezők 2. fordulójában itthon és idegenben is eredményes volt a walesi The New Saints ellen.

Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is meghatározó tagja lesz a csapatnak, és az intenzitásával, az energiájával, valamint a gólerősségével sokat tud még a Ferencvárosnak adni.

Örülünk, hogy a családjával együtt nagyon jól érzi magát a Fradiban, illetve Budapesten, és a következő években is együtt tudunk küzdeni a Ferencváros sikeres szerepléséért - mondta a hosszabbítást követően Hajnal Tamás, a Fradi sportigazgatója.