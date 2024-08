A csütörtök este kilenckor kezdődő találkozóra a csapat már szerda kora délután megérkezett az ország második legnagyobb városába, Banja Lukába, méghozzá rendőri felvezetéssel a repülőtértől egészen a szállásig. A párharc első mérkőzése 0-0-s döntetlennel ért véget a Groupama Arénában a múlt héten, így a mostani találkozó fog dönteni a továbbjutás kérdéséről.

Milyen hangulatú mérkőzésre számít és mit vár az ellenféltől?

Az ellenfelünk egy jó csapat, ezt már Budapesten is megmutatták nekünk, így most sokkal jobbnak kell majd lennünk.

A szurkolók remek hangulatot fognak teremteni, ebben biztos vagyok és űzni, hajtani fogják az övéiket.

Ugyanakkor a mi szurkolóink is mindig, így most is elkísérnek bennünket, ami mindig sokat jelent nekünk.

Civic szerint mindig sokat jelent a szurkolóik támogatása. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

A mérkőzés kapcsán biztos vagyok benne, hogy rendkívül kemény lesz, de nekünk az lesz a legfontosabb feladatunk, hogy a saját ritmusunkban játszunk és megmutassuk nekik, mit tudunk valójában. Látni kell, a Banja Luka egy történelmi párharcot játszik ellenünk, mert boszniai klub még sosem jutott ki az európai foci porondra korábban.

Biztos vagyok benne, hogy amellett, hogy már kijutottak valamelyik európai kupasorozatba, mindenképpen győzni akarnak majd csütörtök este, ezért kemény meccs lesz, beleadnak majd 200%-ot, de akkor nekünk 300%-ot kell majd nyújtanunk, mert mi is nyerni szeretnénk.

Nem tudom, pontosan mivel készülhetnek ellenünk, letámadnak-e minket, de ez majd kiderül a meccsnapon.

Az biztos, hogy mindig tisztelni kell az ellenfelünket, és a saját feladatunkra kell koncentrálnunk.