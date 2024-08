"Természetesen mindig változhat a taktika, ellenféltől és helyzettől függően. Mi is szeretjük egyensúlyban tartani mind a védekezést, mind a támadást, de a győzelemre kell játszani, ez az első meccsen nem sikerült, most ezt kell tennünk. Akármire is készüljön az ellenfél, nekünk arra reagálnunk kell és tovább kell, hogy jussunk, ez a legfontosabb.

Minden egyes mérkőzéssel kapcsolatban az a legfontosabb számomra, hogy olyan csapat legyen a pályán, amely meg is tudja nyerni azt a meccset. Mindig gondolkozunk azon, kik tudják ezt megtenni és csütörtökön majd kiderül, kik alkotják majd a kezdő tizenegyünket. A tizenegyesek kapcsán pedig azt mondhatom, azok fontos részei a játéknak, ezeket is gyakorolni kell, nemcsak ilyen mérkőzések előtt, így természetesen ezeket gyakoroljuk, erre is készen állunk, ha arra kerülne sor."

Csütörtökön este 21:00-tól jön a mindent eldöntő mérkőzés a Banja Luka és a Ferencváros között, amelyet az Origo élőben közvetít majd.