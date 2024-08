A Vasas régi stadionjára hasonlít egy kicsit a bosnyák együttes otthona. Fotó: Zámbó István, Origo Sport

A szimpatizánsok által tervezett hangulati elemek mellett a rendező klub is gondoskodott némi meglepetésről, méghozzá rögtön a szerdai Fradi-edzésre. Ugyanis az történt, hogy

az FTC tréningjének körülbelül 10. percében bekapcsoltak a pálya körüli locsolók, és ha a zöld-fehér focisták nem lettek volna jó reflexekkel és gyors lábakkal megáldva, hamar mindenki nem kívánt zuhanyban részesült volna.

Természetesen az edzői kar rögtön jelezte a problémát a rendezőknek, akik sajnálkozva kértek elnézést a teljesen véletlen balesetért. Nyilván őket is meglepetésként érte a minimum egy hete leadott részletes program arról, mikor fog a Ferencváros náluk edzeni, hihető, nem?

Győzelem bármi áron

Mivel a múlt héten a Groupama Arénában egyik csapat sem szerzett gólt, többek között a Banja Luka kapusának bravúrjai miatt, ezért a döntés teljes egészében a visszavágóra maradt. És ha a két együttes nem akarja a nagy kérdést az idegőrlő tizenegyes párbajra hagyni, akkor még a büntetők előtt gólt kell szerezni. Ehhez pedig támadni kell, ami a Fradi részéről az első találkozáskor sem volt gond, ellenben a Banja Lukával, amelyen jól látszott, hogy a védekezésre fektette a hangsúlyt a Groupama Arénában.

"Talán ez a klub történetének legfontosabb meccse, mert ha nyerünk, mi leszünk az első klub Bosznia-Hercegovinából, amely bejut az Európa Ligába. Ez nyilvánvalóan plusz motivációt ad ahhoz, hogy még inkább koncentrálhassunk a meccsre és kihozhassuk valós tudásunkat. De mindegy mi lesz a eredmény, emlékeznünk kell arra, hogy a Borac-mezes srácok már most hősök. Azt gondolom, hogy a Ferencváros továbbra is a favorit, legalábbis papíron, de nem annyira, mint az első meccs előtt. Most, azt hiszem, a saját stadionunkban, a szurkolóink előtt mi is akarunk valamit magunktól. De nem szabad sok szót erre fecsérelni, tudjuk, hogy a lelátói támogatás, amely a korábbi meccseken magával ragadott minket, mennyit jelent. Azt remélem, hogy a meccs végén együtt örülhetünk a Borac történelmi sikerének." - nyilatkozta a bosnyákok mestere, Mladen Zizovic a csütörtöki futball csata előtt. Az már most látszik, hogy itt tényleg mindenki valami eposzi küzdelemre készül a Fradi ellen, a helyi televízió a kora reggeli hírekben is kiemelten foglalkozott a Ferencváros elleni esti mérkőzéssel.