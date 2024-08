Köszönhetően a Ferencváros folyamatos európai szereplésének és a koefficiens pontok gyűjtésének a 35-szörös magyar bajnok idén a Bajnokok Ligája selejtezősorozat második körében lépett először pályára. A zöld-fehérekre a walesi The New Saints várt július végére kanyarodva. Pascal Jansen első nemzetközi mérkőzése volt ez a csapattal, alig egy hónappal a vezetőedzői kinevezését követően. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden tréner ilyen bemutatkozásra vágyik, a Fradi lehengerlő játékkal 5-0-ra kiütötte a vendégeket a Groupama Arénában, többek között Traoré mesterhármasával intézték el a továbbjutás kérdését mindjárt az első találkozón. Persze ettől még a visszavágót le kellett játszani, de ez már csak pusztán formalitás volt, igaz, idegenben is sikerült nyerni, 2-1-re, így kettős győzelemmel ment tovább az FTC a harmadik körbe.

A Fradi pénteken kap ellenfeleket az Európa-ligában. Fotó: Micheller Szilvia / fradi.hu

A rájátszás előtti kanyarban egy régi ismerős, a dán bajnok FC Midtjylland várt a csapatra. Idegenben kezdődött a küzdelem, ahol sajnos a hazaiak kétgólos előnyre tettek szert, és hiába tett meg mindent a Ferencváros a Groupama Arénában a fordításért, 3-1-s összesítéssel az Európa-liga rájátszásába került. A második számú kupasorozatban aztán a bosnyák Banja Luka várt Dibusz Dénesékre, amely keményen állta a sarat az első meccsen Budapesten. A vendégek játékán látszott, hogy ők nem győzni jöttek a Fradi otthonába, hanem egy elfogadható eredményért, amelyet a kapusuknak köszönhetően el is értek, mert négy nagy védést is bemutatott a Groupama Arénában, így 0-0-val mehettek el a felek Bosznia-Hercegovinába.

A Banja Luka elleni idegenbeli mérkőzés rendes játékideje sem hozott gólt, így 2x15 perc ráadás következett, ahol előbb a hazaiak, majd Varga Barnabás révén a Fradi is betalált. Mivel itt sem született döntés a továbbjutásról, az idegőrlő tizenegyespárbajra maradt a legfontosabb kérdés. A győztes az Európa-ligába, a vesztes az Európai Konferencialigába mehet. A csatát az FTC nyerte, így a magyar bajnokra pénteken az El-sorsolás vár. Mielőtt rátérnénk az új Európa-liga rendszerre, lássuk, hogyan értékelt az éjszakába nyúló sajtótájékoztatón Pascal Jansen:

Összességében úgy gondolom, megérdemelten jutottunk mi tovább, még akkor is, ha nem ez volt a legjobb meccsünk. A Banja megnehezítette a dolgunkat mindkét meccsen, jól védekezett és egy szerencsés szögletből betaláltak, majd egy tizenegyesből sikerült egyenlítenünk. Jó érzés volt nyerni a végén, de ez egy fontos figyelmeztetés, hogy fejlődnünk kell holnaptól.

Néha néznek rám a játékosiam amiatt, ahogy edzünk, mert ugyanúgy edzünk, ahogy játszunk, azaz nagyon keményen, azt hiszem most már zsinórban 22-23 napja csináljuk ezt együtt. Azt mondtam nekik a ráadás elején, hogy ezért dolgozunk ilyen keményen, mert erősek vagyunk, hogy ezeket a helyzeteket is megoldjuk. Nagyon várjuk a sorsolást pénteken, biztos vagyok benne, hogy nyolc fantasztikus mérkőzés vár ránk, remek csapatokkal, és ez volt a célunk, készen állunk a harcra."