"A Paks azért évek óta bizonyítja az erejét, a tavalyi eredményei, kiemelve a kupagyőzelmet is ezt bizonyították, ráadásul igazi kupaspecialista Bognár György csapata.

Olyan egységet, egy olyan erőt érzek náluk, amit anno én is átéltem a klubnál. Nagyon jó közösség, hihetetlenül összetartó csapat. Most mindenki együtt van, a vezetőség, a csapat, a szurkolók. A KL-főtáblára jutás bravúr lenne a Pakstól, de nem kizárt, hogy sikerülhet.

Láttunk már csodákat ettől a paksi csapattól. Talán ők sem gondolták, hogy ők ilyen utat fognak bejárni csak magyar játékossal, ami nagyon-nagyon pozitív" - árulta el Lisztes a Paksról, amellyel 2010-ben Ligakupa-döntős volt.

A Paks egy lépésre a főtáblás szerepléstől

Fotó: Barbara Gabriella/paksifc.hu

A paksiakra tehát biztosan nehéz feladat vár, a cseh együttes ugyanis hátrányban is bizonyította, hogy képes labdabirtoklásra épülő veszélyes játékot is játszani. Bognár György vezetőedző munkáját némiképpen nehezíti, hogy nem számíthat az első felvonás hajrájában kiállított Lenzsér Bencére. Ugyancsak nehezítheti a paksiak helyzetét, hogy a visszavágó előtt edzőt váltott a Mladá Boleslav, így nehezebb lesz felkészülni a rivális taktikájára. A magyar csapat ellenfele azért váltott edzőt, mert a cseh pontvadászatban nem rajtolt fényesen, két győzelme mellett háromszor is kikapott, hat pontjával 11. a 16 csapatos élvonalban. David Holobuek vezetőedző közös megegyezéssel távozott, a helyét a svéd Andreas Brännström vette át, aki legutóbb az AIK-t irányította hazájában.

"Ami a Puskást illeti, a karrierem során én is játszottam olasz csapatok ellen, és az volt a tapasztalatom, hogy így a szezon elején még el lehet őket kapni. És hál' Istennek ez bebizonyosodott Firenzében is.

Nyilván két mérkőzésből, négy félidőből áll ez a párbaj, nyilván az olaszok most már másképpen lesznek felkészülve. Ennek ellenére szerintem szoros és nagyon izgalmas mérkőzést tud majd a Puskás játszani. Azért látjuk az erejüket a bajnokságban is, erős, gyors játékosaik vannak. Hosszú évek óta együtt dolgoznak, így összeszokott csapatról van szó. A Puskásé lehet a legnagyobb skalp, hiszen ebből a hármasból nyilván a Fiorentina a legnagyobb név" - beszélt a korábbi focista a Puskás Akadémia esélyeiről, majd a Fradiról is ejtett pár szót, amellyel 1995-ben és 1996-ban is csúcsra ért az NB I-ben, ráadásul a BL-csoportkörben is szerepelhetett.