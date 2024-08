Az akadémián volt egy edzőm, még ma is él, a kilencvenes évei elején jár, aki a mentorom is volt egyben. Aztán, amikor elkezdtem edzőnek tanulni, akkor ráadásul még az egyik tanárom is lett az iskolában, így újra találkozhattam vele, igazi inspiráció volt számomra. Egyébként a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot.

Még játékos koromban meglátogattam az egyik korábbi edzőm, akinek a fia éppen az Ajax akadémián focizott és kicsit idősebb volt nálam. Elvitt a fia egyik edzésre,

amit Lois van Gaal tartott, és végig nézhettem a tréninget, aztán később még egyszer volt lehetőségem munka közben látni van Gaalt, aki fiatal, kezdő edzőként és a mai napig is igazi inspirációt jelent számomra.

Mellette akkor az AC Milánnál dolgozó Arrigo Sacchit is figyeltem, mert nagyon érdekes és jól ismert alakja volt a labdarúgásnak, szerintem modern felfogásúnak számított a maga idejében.

Jansen egyik edzői példaképe Louis van Gaal. Fotó: Ramon van Flymen / ANP / AFP) / Netherlands OUT

Később, ahogy idősödtem, más edzőket is elkezdtem tanulmányozni,

Phil Jacksont a Chicago Bullsnál, és néhány igazán inspiráló sportolót is követtem, mint Lewis Hamilton és Kobe Bryant. És persze nemcsak őket, hanem az edzőiket is, például John Wooden kosárlabda trénert, aki érdekes karakter volt, például Kareem Abdul-Jabbart is edzette.

Az az érdekes ezekben a trénerekben, amit lenyűgözőnek tartok bennük, hogy igazi világklasszis sportolókkal dolgoztak együtt, és kihozták belőlük a legjobbat úgy, hogy közben arra is figyeltek, mi kell a csapat legjobb teljesítményéhez. Úgy lehetsz a legnagyobb sztár, a legnagyobb atléta, úgy lehetsz kiemelkedő, hogy olyat is megteszel, amit nem biztos, hogy szeretnél.

Véleményem szerint lehetsz nagyon jó edző, de ahhoz, hogy

eljuss egy profi sportoló agyába vagy szívébe, más eszközökre is szükséged lesz. Az edzői lét legfontosabb esszenciája, hogy képes legyél arra, hogy rávedd a sportolókat arra, amit nem biztos, hogy annyira akarnak, de kell ahhoz, hogy a fejlődjenek, jobbak legyenek a pályán és azon kívül is.

Ha jól értem, akkor egy edzőnek lényegében egyfajta pszichológusnak is kell, lennie, ha sikeres akar lenni?