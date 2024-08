Az már a walesi The New Saints elleni siker után eldőlt, hogy a Ferencváros ősszel biztosan szereplő lesz valamelyik európai kupasorozatban. Most még csak a Konferencia-liga tekinthető biztosnak, de ha a Fradi legyőzi a dán bajnok Midtjyllandot, akkor már az EL-szereplés is garantált, de még BL-csoportkör is lehet belőle.

Ehhez azonban a dán bajnok kiejtése mellett meg kellene még vívnia egy utolsó párharcot a Fradinak, ráadásul egy kőkemény ellenféllel. A hétfői sorsolás után tudható volt, hogy továbbjutás esetén bombaerős ellenfelek jöhetnek szembe a Fradival a bajnoki ágon.

Galatasaray (török)

Jagiellonia (lengyel) – FK Bodø/Glimt (norvég)

Karabah FK (azeri) – Ludogorec Razgrad (bolgár)

Slovan Bratislava (szlovák) – APOEL (ciprusi)

Sparta Praha (cseh) – FCSB (román)

Erős, de korántsem legyőzhetetlen ellenfelet kapott a Fradi

Fotó: Polyák Attila - Origo

A hétfőn délben megtartott sorsoláson Tobias Hedtstück, a nemzetközi versenysorozatok vezetője és Tom Barlow versenymenedzser kihúzta a párosításokat. Így magyar bajnok Ferencváros és a Midtjylland párharcának győztese megkapta a szlovák bajnok Slovan Bratislava és a ciprusi bajnok APOEL találkozójának győztesét.

A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy a zöld-fehérek hazai pályán kezdhetnék a párharcot augusztus 20-án vagy 21-én, majd egy héttel később a visszavágót idegenben játszanák.

A sorozatban hatszor magyar bajnok FTC kedden Herningben kezd a dán bajnok ellen, majd jövő kedden rendezik a visszavágót a Groupama Arénában. A győztes legrosszabb esetben is az Európa-liga főtábláján szerepelhet. A vesztes átkerül a második számú európai kupasorozat utolsó selejtezőkörébe.