A Chelsea a napokban jelentette be, hogy 60 millió euróért leigazolta a portugál válogatott Pedro Netót a Wolverhampton Wanderers csapatától. A 24 éves szélső az elmúlt szezonban 20 meccsen lépett pályára a Premier League-ben és összesen két gólt, valamint kilenc gólpasszt jegyzett.

A portugál válogatott Pedro Neto és barátnője, Carolina Silva is Londonba költözött

Fotó: Fotó: Instagram/carolina.csilva

A nyári labdarúgó-Európa-bajnokságon is szereplő Neto a futball karrierje mellett a magánéletben sincs oka a panaszra, ugyanis tavaly óta a gyönyörű portugál modell, Carolina Silva a barátnője. Carolina már az Eb alatt is felhívta magára a figyelmet és azóta az Instagramon egyre több követője van, de vélhetően azáltal, hogy párja Londonban folytatja a pályafutását, még több rajongója lesz. Érdekesség, hogy a világ legszexibb futballistanőjének tartott Alisha Lehmann is követi a közösségi médiában.

A fiatal portugál szépség imádja az idejét a tengerparton tölteni, a bikinis fotóival pedig rendszeresen megörvendezteti közel 30 ezres rajongótáborát.