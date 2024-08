Az angol élvonalba idén visszajutó Southampton pénteken megerősítette, hogy 25 millió fontért szerződtette az Arsenal kapusát. A Premier League-csapat nem is akárhogyan jelentette be új sztárja érkezését, ugyanis a közösségi médiában megosztott egy videót, amelyen a szerződését épp aláírni készülő Ramsdale a Harry Potter-filmekből ismerős Hagridnak öltözött be.

Az álruhás bejelentés hátterében egyébként egy baráti hagyomány áll, ugyanis Ramsdale a korábbi bournemouth-i csapattársa, David Brooks miatt májusban a Wembley Stadionban nézte meg az angol másodosztály rájátszásának döntőjét, ahol a Southampton 1-0-ra legyőzte a Leeds Unitedet és kiharcolta a feljutást. Az angol kapus már akkor is Hagridnak öltözve tűnt fel a látón, s mint utána elárulta, ez nem volt véletlen.

Bármikor, amikor valamelyik barátunk a Wembley-ben játszik, akkor álruhába bújunk és úgy drukkolunk neki a helyszínről. Eddig háromszor fordult elő, és mindannyiszor bejött, szóval ez már hagyomány".

Aarson Ramsdale távozott az Arsenaltól

Fotó: AFP

Ramsdale 2021-ben igazolt az Arsenalhoz, ahol eleinte első számú kapusa volt Mikel Arteta csapatának, ám egy-egy hibája miatt rengeteg kritikát kapott. Az előző szezonban már csupán 11 alkalommal kapott lehetőséget, miután kiszorította a kezdőből David Raya, így a távozása nem meglepő. Ramsdale a londoniak színeiben összesen 89 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 99 gólt kapott. A 2022-2023-as idényben beválasztották a Premier League Év csapatába is.

