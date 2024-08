Cole Palmer két évvel hosszabbította meg jelenlegi szerződését, ami így 2033-ig lesz érvényes. Palmer azért is kapott új szerződést, mert az első idénye remekül sikerült Londonban: 45 mérkőzésen 25 gólt és 15 gólpasszt ért el. A Chelsea tavaly nyáron szerződtette Palmert a Manchester Citytől 40 millió fontért, amire még rá kell egy kicsit fizetnie, mert ilyen jól szerepelt a 22 éves focista.

Cole Palmer új szerződést kapott

Fotó: Glyn KIRK / AFP

Palmer eredetileg hét évre szóló szerződést írt alá, további 12 hónapos opcióval, akkor is a pénzügyi fairplay-szabályok miatt kapott ilyen hosszú szerződést, hogy a költségeket jobban eloszlassák. Palmer korábban mindössze 19 alkalommal lépett pályára a Premier League-ben a Manchester City színeiben, mielőtt a Chelsea-hez került, ahol olyan meggyőző volt, hogy a válogatottba is bekerült. Az Európa-bajnokságon eleinte csere volt, majd a döntőben is szerepet kapott.

Az Enzo Maresca által irányított Chelsea vasárnap a City ellen kezdi meg a Premier League-et, pár nappal később pedig a Servette vagy a Braga elleni Konferencia-liga playoff következik.