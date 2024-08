Mindössze egy éve van a Barcelonában Ilkay Gündogan, de hamarosan már távozhat is. Miközben a klubkarrierje is bizonytalan,Gündogan lemondta a válogatottságot.

„Néhány hetes gondolkodás után arra a döntésre jutottam, hogy itt az ideje befejezni válogatottbeli pályafutásomat. Nagy büszkeséggel tekinthetek vissza a 82 válogatott mérkőzésemre, erről álmodni sem mertem volna, amikor 2011-ben bemutatkoztam a válogatottban. A csúcspontom egyértelműen az a hatalmas megtiszteltetés volt, hogy tavaly nyáron én lehettem a csapatkapitány a hazai Európa-bajnokságon” – írta Gündogan a közösségi oldalára.

Nem szerepel többet a émet válogatottban Ilkay Gündogan

A német focista a magyarok elleni meccsen is főszereplő volt.

„Ennyi év után végre sikerült újra büszkévé tennünk a nemzetet - nagyon boldog vagyok, hogy ebben én is szerepet játszhattam. Már a torna előtt is éreztem egyfajta fáradtságot a testemben, de a fejemben is, ami elgondolkodtatott. A meccsek száma nem pedig lesz kevesebb. Továbbra is szurkolója leszek ennek a válogatottnak, és nagyon remélem, hogy együtt tudjuk folytatni a felfelé ívelő tendenciát - és akkor semmi akadálya annak, hogy a 2026-os világbajnokságon az esélyesek között legyünk” – írta Gündogan.