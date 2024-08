Dortmund bejelentése szerint szeptember 7-én kerül sor arra a búcsúmeccsre, amelyen a klub két korábbi lengyel játékosától, Lukasz Piszczektől és Jakub Blaszczykowskitól is elköszönnek. Utóbbi tavaly nyáron vonult vissza, míg a 39 éves jobbhátvéd idén fejezte be profi pályafutását.

Jürgen Klopp egy meccs erejéig újra leül a dortmundi kispadra

A búcsúmeccshez nem is választhattak volna jobb edzőt, mint a Liverpooltól az előző szezon végé távozott Jürgen Kloppot, aki 2008 és 2015 között irányította a Dortmundot, vagyis Piszczek és Blaszczykowski is a német trénerrel érte el a legnagyobb sikereit.

A BVB egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyen a két korábbi lengyel klasszis felhívja a Mallorcán tartózkodó Kloppot, hogy felkérjék edzőnek. Klopp természetesen örömmel fogadta a felkérést.

Teljesen el vagyok ragadtatva – persze, hogy van időm!

– mondta Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp 2011-ben és 2012-ben is bajnoki címet nyert a Dortmunddal, amelyet 2013-ban Bajnokok Ligája döntőig vezetett. 2012-ben Német Kupát is nyert a csapattal, ami a klub történetének első és azóta is egyetlen duplázása volt.

A klub honlapja szerint a Ruhr-vidéki búcsúmeccsen pályára lép Sebastian Kehl, a Dortmund sportigazgatója, a csapat jelenlegi vezetőedzője, Nuri Sahin, valamit Marcel Schmelzer, Grosskreutz, Roman Weidenfeller, Patrick Owomoyela, Dede, Moritz Leitner, Florian Kringe, Mohamed Zidan, Neven Subotic és Antonio da Silva is.

