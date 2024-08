Az FTC kiváló formában várja az összecsapást, a bajnokságban a Kecskemétet győzte le hazai pályán, míg a Bajnokok Ligájának második selejtezőkörében oda-vissza, összesítésben 7-1-re verte a The New Saints együttesét. A harmadik körben már nehezebb feladat vár a zöld-fehérekre, a Midtjylland kerete rendkívül erős, ahogy Kristoffer Zachariassen is elmondta, 50-50% esélye van mindkét együttesnek a párharc megnyerésére.

"Mindig élvezem a munkám, várjuk a holnapi meccset, mert mindig keressük a kihívást magunknak,

kemény találkozó lesz, mert idegenben távol leszünk a szurkolóinktól, ez lesz talán a legnagyobb kihívás számunkra, de ettől függetlenül várjuk a keddi találkozót."

- kezdte a sajtótájékoztatót Pascal Jansen.

Az Origó kérdésére, mely szerint mi lehet a siker kulcsa a dán bajnok elleni meccsen, az alábbi választ adta a holland-angol mester:

A legnagyobb kulcs a labdás játékunk lesz, a labdatartás, nekünk itt minden lehetőséget meg kell ragadnunk, mert ők intenzíven tudnak játszani. A célunk, hogy jó helyzetből várjuk a visszavágót otthon."

A keddi meccsel kapcsolatban a Fradi edzője a csapata játékfilozófiájára is kitért:

"Már az első naptól, ahogy megérkeztem, elmondtam, hogy van egy határozott játékstílusunk, amit képviselünk, ezen napról-napra keményen dolgozunk, ezt holnap sem adjuk fel. Mindig tisztelni kell az ellenfelet, de a fókusz saját magunkon lesz."

Pascal Jansen ragaszkodik a saját játékstílusához.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Pascal Jansen a mérkőzés előtti keretváltoztatásról is beszélt:

"Owusunak vállsérülése lett a The New Saints elleni találkozón, ezért nincs a keretben. Varga Barnabás felépülése remekül halad, de volt egy kisebb probléma,

ezért nem akartunk kockáztatni és inkább más játékost hoztunk helyettük." Egyébként a keretbe Fortune Bassey, illetve az örmény válogatott Edgar Szevikjan került be a két labdarúgó helyett.

Végül a két klub piaci értékéről is beszélt Jansen: "Mindegyik ellenfelünk tiszteljük, de sosem nézem mennyi egy játékos piaci értéke. Nyilván ha jól teljesítenek, akkor többet érnek, de a saját focistáimat nézem és az ő értéküket akarom növelni, ehhez az kell, hogy többet játszanak az európai színpadon. De az igazság mindig a pályán derül ki, hogy ki mennyit ér, én mindig a minőséget nézem, nem azt, hogy mennyibe kerül egy focista."