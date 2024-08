A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool két győzelemmel kezdte a Premier League idei szezonját, ráadásul a csapat remek szereplésében óriási érdemei vannak a magyar válogatott focistának is. Szoboszlai a Brentford ellen megnyert meccsen csapata egyik legjobbja volt, most pedig napvilágot látott egy olyan statisztika is, ami azt bizonyítja, hogy nem csak a Liverpool, hanem az egész bajnokság legjobbjai között van a második forduló után.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool középpályáján több szerepkörben is lehetőséget kapott, és mindenütt remekül megállta a helyét. Bízom benne, hogy az előttünk álló idényben még inkább segíthetem a támadásépítést, de a lényeg, hogy kivívjam a szakmai stáb bizalmát. Bármilyen szerepkörben is számít rám Arne Slot, ott próbálom majd a maximumot adni, és segíteni a csapatot” – mondta a szezon előtt Szoboszlai Dominik. Szoboszlai a Brentford elleni is remekül futballozott

Fotó: NurPhoto via AFP A Liverpool tavaly nyáron nem igazolt klasszis védekező középpályást, Jürgen Klopp pedig sokszor a magyar válogatott csapatkapitányával végeztette el a piszkos munkát, hiszen elképesztő teherbírása van. Szoboszlai elképesztő számokat hozott védekezésben is, neki volt az egyik legtöbb nyomásgyakorlása a Premier League-ben, azonban ez nem olyan látványos, ami minden szurkolónak feltűnne. Az előttünk álló szezonban viszont nagyon fordulhat a világ a 23 éves középpályással, ugyanis a távozó Jürgen Klopp helyére érkező Arne Slot az eredeti posztján, vagyis 10-esként számít Szoboszlaira, a magyar középpályás pedig meg is hálálja a bizalmat. A nyitó fordulóban az Ipsiwch Town elleni találkozón Szoboszlai összehozott egy gólpasszt, amit aztán elvettek tőle, ugyanis az egyik Ipswich-védő belepiszkált az átadásba. A Brentford elleni mérkőzésen a magyar középpályás ismét csapata egyik legjobbja volt, ráadásul Mohamed Szalah gólja előtt ő szerzett labdát a labdát, majd indította a kontratámadást. A találkozó után kijött egy statisztika, ami bizonyítja, hogy Szoboszlai Dominik a Brentford elleni meccsen is a Liverpool egyik legjobbja volt. Az mértékadó Opta Analyst ugyanis közzétett egy grafikont, amely megmutatja, hogy a Premier League első két fordulójában kik azok a játékosok, akik a leginkább segítették csapatuk támadójátékát. Ebben pedig Szoboszlai Dominik van az élén, olyan világsztárokat megelőzve, mint Luis Díaz, Cole Palmer, Mohamed Szalah vagy Bukayo Saka. Szoboszlai Dominik a Premier League legkreatívabb játékosa

Fotó: Opta Analyst/X Szoboszlai Dominik a Liverpool mindkét idei bajnoki meccsét végigjátszotta, ezeken volt négy lövése, öt kialakított helyzete és 11 olyan akcióban volt főszereplő, amely lövéssel zárult.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool új edzőjénél is alapember lesz. A 23 középpályás tökéletesen beleillik Arne Slot sokpasszos, labdatartós játékába. Szoboszlai mellett egyébként a holland edző is elképesztő rekordokat döntöget. Csapata Brentford elleni mérkőzést 92%-os passzpontossággal fejezte be, ilyen magas számot még sosem mértek, mióta az Opta (2003/04) adatokat gyűjt a Premier League-ből.

