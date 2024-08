„Kedves Barátaim!

Eljött az ideje, hogy 20 év után búcsút vegyek a profi labdarúgástól. Volt szerencsém a legmagasabb szinten versenyezni. Sok dolgot és lehetőséget adott az életemben. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, édesapámnak a mennyben, aki megismertette velem ezt a gyönyörű játékot, barátaimnak és mindenkinek, akik támogattak és végigkísértek ezen az úton!

Most új oldalt kezdek az életemben megpróbálva folytatni a sikert!” - írta a közösségi oldalán Koman, aki a 2009-ben bronzérmet nyert a magyar válogatottal az U20-as világbajnokságon, mellette pedig az ezüstcipót is megkapta az egyiptomi tornán és felkerült a Golden Boy-díj 25-ös listájára is.

Koman óriási tehetségnek indult, hiszen 17 évesen a Sampdoria színeiben pályára lépett élete első felnőtt olasz bajnoki mérkőzésén, amelyen gólpasszt is adott. A két évvel később Egyiptomban nyert U20-as vb-bronzérem és az ott mutatott játék csak ráerősített arra, hogy kivételes képességű játékosról van szó.

Koman Vladimirt mindenki korszakos tehetségnek tartotta

Fotó: MTI/Kollányi Péter

2010 májusában mutatkozott be a magyar válogatottban a holland Erwin Koeman kapitánykodása alatt, majd a csapat alapembere volt Egervári Sánodr irányítása alatt is. Koman 2010 és 2014 májusa között 36 meccset játszott a magyar válogatottban, azonban a hollandok elleni 2013-ben elszenvedett 8-1-es vb-selejtezős vereség az ő sorsát is megpecsételte a távozó Egervári Sándor mellett.

Persze Koeman válogatottbeli kimaradását a klubszinten való ide-oda csapongással is lehet magyarázni.

A Sampdoria mellett megfordult az Avellinóban, a Bariban. Majd Olaszországból távozva fél év évet futballozott az akkor francia másodosztályban szereplő AS Monacóban.

2012 nyarán az orosz FK Krasznodarhoz igazolt, majd egy évvel később a szintén orosz Ural együtteséhez került kölcsönbe. A szerződése lejárta után 2014 nyara és 2015 februárja között nem volt klubja, végül Diósgyőrben kötött ki, ahol bő egy évet futballozott, mielőtt a török Adanaspor együtteséhez igazolt. Két évnyi törökországi légióskodás után aztán Irán felé vette az irányt, 2018 nyarán a Sepahan szerződtette, majd két évvel később az Egyesült Arab Emírségekbe igazolt a Hatta csapatához. 2021 szeptemberében az indiai Chennaiyin szerződtette, majd egy évvel később visszatért Diósgyőrbe, a miskolci csapattal pedig kiharcolta a feljutást az NB I-be.

A szezon végén aztán Koman távozott Diósgyőrből, az elmúlt évet pedig csapat nélkül töltötte.