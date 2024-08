Játékosként és edzőként is nagy sikereket ért el, és mindig, mindenhol központi figura volt. Nem csak játékos és edző viszony volt köztünk, de amennyire lehet, már-már apa-fiúi, illetve baráti viszonyt is ápoltunk. Megbeszéltünk sok mindent, hülyeségeket éppen úgy, mint komoly dolgokat. Igazi vezér volt, akár a munkáról, akár az ünneplésről volt szó, mindenben az élen járt. Már akkoriban egy jó értelemben vett menedzser volt, amit lehetett, kijárt a csapat érdekében, de ennek megvolt az ára is: hajthatatlan egyéniség volt, az eredmény számára mindenek felett számított. Nagy űrt hagy maga után.