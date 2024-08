Szerobjan szabadrúgásánál tehetetlen volt Pécsi Ármin

Ahogy a következő örmény lövés is a 44. percben: egy balodali szöglet után Haratjunjan tolt egyet befelé a labdán majd irtózatosan kilőtte a hosszú bal felső sarkot (1-2).

Második félidő

Jól kezdődött a második játékrész, ugyanis alig két percet kellett várni a Puskás Akadémia egyenlítő góljára. Soisalo húzott el a jobbszélen, jól rúgta keresztbe a labdát, az érkező Nagy Zsolt pedig az ötös sarkáról a kapus lábai között lőtt a hálóba (2-2).

Nagy Zsolt második gólját ide kattintva nézheti meg.

A 62. percben óriási esélyhez jutott a PAFC, ugyanis megfogyatkozott az Ararat csapata: Szolnoki addig rángatta Nondit, hogy a kenyainak elborult az agya és kétészer is lekönyökölte a magyar védőt. Teljesen jogos volt az azonnali piros lap.

A koszovói bíró nem habozott, amikor fel kellett mutatnia a piros lapot

A 67. percben fél percig ismét örülhettek a hazai szurkolók, mert Nagy Zsolt középre fejelt labdáját a szünetben beállt Puljic fejelte az üres kapuba, de a videobíró jelezte, hogy a gólpasszt adó magyar szélső már lesen kapta a labdát.

Bírta a drámai hajrát a Puskás Akadémia

A folytatásban az örmények tíz emberrel is próbáltak támadni, és többet is birtokolták a labdát, de veszélyes helyzetet nem tudtak kialakítani. De enélkül is sikerült gólt lőni, mert a 85. percben Duarte egy irgalmatlanul nagy, 30 méteres bombával ismét vezetést szerzett az Ararat. Ezzel 3-2-re vezettek az örmények, összesítésben pedig 3-3 lett az állás.

A gól után összekapta magát a Puskás Akadémia, és a 94. percben, jött a dráma, hazai szempontból örömteli végkifejlettel: egy kezezésért megadott szabadrúgást Favorov bombázott 22 méterről a jobb felsőbe.

Eredmény, Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló:

Puskás Akadémia FC - Ararat-Armenia (örmény) 3-3 (1-2)

Felcsút, Pancho Aréna, 1280 néző, v.: Nuza (koszovói)

gól: Nagy Zs. 8., 47., Favorov 90+4., ill. Szerobjan 40., Haratjunjan 44., Duarte 85.

Továbbjutott a Puskás Akadémia 3-2-es összesítéssel. A felcsútiak a playoff körben az előző két kiírás döntősével, az olasz Fiorentinával találkoznak. Az első mérkőzést augusztus 22-én Firenzében, a visszavágót egy héttel később Felcsúton rendezik.