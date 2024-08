Ezt követően is folyamatosan jöttek a paksi lövések, de Trmal magabiztos volt. A 37. percben a csehek is villantak, de Kusej lapos lövése okozott riadalmat, de szerencsére elment a bal kapufa mellett, középen pedig senki nem tudott beleérni.

A félidő hajráját nagyon megnyomta a Paks, de a Mladá megúszta ezeket a perceket is, így 0-0-s döntetlennel mentek a csapatok a szünetre.

Osváth Attila, a Paks (j) és Jakub Fulnek, a cseh FK Mladá Boleslav játékosa a labdarúgó Konferencia-liga negyedik selejtezőkörében játszott Paksi FC - FK Mladá Boleslav mérkőzésen

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Két gyors góllal sokkolt a Mladá Boleslav

A második játékrész egy Vidra lövéssel indult, ez még Simon védeni tudta.

A 48. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Jawo két szép csel után hatalmas gólt lőtt 18 méterről a bal felsőbe (0-1).

A Paks szinte azonnal egyenlíthetett volna, de Osváth hiába került ziccerbe, 15 méterről kapu mellé lőtt senkitől sem zavartatva a kapussal szemben.

Az 55. percben pedig már kétgólos volt a Mladá előnye, Ladra bal oldali szabadrúgása után éppen a lesvonalról kibújó Kralik fejelte a kapuba (0-2).

A folytatásra többek között Böde Dániel is beállt a Paksba, a magyar csapat ment előre becsülettel, de a cseh kontrákban is végig ott volt a veszély, több alkalommal is csak Simon bravúrja mentette meg a magyar együttest attól, hogy ne záruljon le végérvényesen a meccs. Húsz perccel a vége előtt még mindig kétgólos előnyben volt a Boleslav, vészesen fogyott az idő a Paks szempontjából.

A folyamatos cserék miatt nem igazán volt ez követően folyamatos játék, aminek a csehek örülhettek. A 83. percben Silye beadása okozott veszélyt, majd nem sokkal kséőbb Böde fejese, ezekben a percekben a Paks nyomás alatt tartotta a Mladát. Hiába tett meg azonban mindent a Paks, a végén egy kontra végén még Pulkrab is eredményes tudott lenni, így ez első meccsen elért 2-2-s döntetlen után hazai pályán 3-0-ra kapott ki és búcsúzott a Konferencia-ligától.

Konferencia-liga, selejtező, playoff, visszavágó

Paksi FC-Mladá Boleslav 0-3 (0-0)

Gólszerzők.: Jawo (48.), Kralik (55.), Pulkrab (92.)

sárga lap: Ötvös (54.), illetve Trmal (81.), Pulkrab (85.), Suchy (88.)

Paksi FC: Simon - Ötvös, Kinyik, Vas - Osváth, Vécsei (Balogh, 68.), Papp, Mezei (Böde, 57.), Szabó J. (Szabó B., 76.) - Haraszti (Silye, 57.) - Tóth

Mladá Boleslav: Trmal - Kostka, Kral, Kralik, Fulnek (Kadlec, 78.) - Sakala (Donat, 90.), Suchy - Jawo (Langhamer, 64.), Vydra, Kusej (Pulkrab, 78.) - Ladra (Matejovsky, 90.)