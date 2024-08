Sajtóhírek szerint máris edzőváltásra készülnek az NB I egyik újoncánál, mégpedig az idényt három vereséggel kezdő ETO FC Győrnél. A zöld-fehér csapatot az előző idény hajrájában vette át megbízott edzőként Borbély Balázs, aki ötből öt meccset nyerve élvonalba juttatta az együttest. Csakhogy az NB I-ben három vereséggel rajtolt, így hiába hosszabbítottak vele a nyár elején immár teljes jogú vezetőedzőként 2026 nyaráig szerződést, mégis lehet, hogy ő lesz az idei kiírás első áldozata a kispadon.

Kuttor Attila jó választás lehet az újonc kispadjára

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Állítólag már az utódot is kiszemelték, aki nem más lehet, mint Kuttor Attila. Kuttornak játékosként és edzőként is komoly élvonalbeli múltja van, ami még akkor is igaz, ha az előző idény végén a Mezőkövesdet nem tudta bent tartani az élvonalban, ahogy az utódja sem.

És nem mellesleg van is némi győri kötődése, hiszen 1993-95 között 53 bajnokin viselte az ETO mezét.

