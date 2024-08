A La Vanguardia azt írja, hogy hogy Mounir Nasraouit, a Barcelona focistájának édesapját szerdán este késelték meg egy parkolóban Mataró városában, ahol jelenleg is él.

A katalán rendőrség (Mossos d'Esquadra) a matarói rendőrség segítségével megkezdte a nyomozást az ügyben. A spanyolok arról írnak, hogy a szerda esti leszámolást egy korábbi verekedés előzte meg, amiben Lamine Yamal édesapja is érdekelt volt.

Lamine Yamal édesapját a sürgősségi osztályra szállították

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/MI News

Nasraoui a hírek szerint kutyát sétáltatott, amikor megtámadták egy parkolóban. Az El Mundo jelentése szerint három embert letartóztattak az eset után, amelyről több helyen is azt írják, hogy egy előre megtervezett leszámolás volt.

Lamine Yamal édesapját több szúrt sebbel szállították a badalonai Can Ruti kórház sürgősségi osztályára, azonban spanyol jelentések szerint nincs életveszélyben, és olyan meg nem erősített információk is napvilágot láttak, hogy már a kórházból is hazaengedték.