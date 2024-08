A híres utolsó farkas. Fotó: Zámbó István, Origo Sport

Fej vagy írás?

A kedd esti mérkőzés kapcsán akár a fenti kérdést is feltehetnénk magunknak, mert az érintetteket megkérdezve egyértelmű az álláspont, ezt a meccset, ezt a párharcot 50-50% esélye van mindkét együttesnek megnyerni. Az egészen biztos, hogy nem ugyanaz lesz a forgatókönyv, mint hét évvel ezelőtt, 2017-ben, amikor az FTC viharvert kerettel érkezett Dániába, például egy bizonyos Gera Zoltánnak hátvédet kellett akkor játszani, plusz mindkét klub kerete szinte teljesen kicserélődött (akkor a Fradi kettős vereséget szenvedett).

Ha a nemzetközi adatbázist, a Transfermarktot nézzük, akkor szinte egyforma a két klub értéke, igaz, a Fradiból most távozó Marquinhos négy millió eurót "elvitt" a kilencedik kerületből, de két erős, jó csapat áll mindkét oldalon.

A dán bajnok legértékesebb játékosa a 7,5 millió eurót kóstáló támadó, Franculino, aki a Benfica korosztályos együttesétől érkezett északra 2023. júliusában. De megemlíthetjük még a chilei válogatottat megjárt Daríó Osoriót, aki 7 millió eurót ér. Ezzel kapcsolatban Pascal Jansen, a zöld-fehérek edzője azt mondta, hogy:

Mindegyik ellenfelünk tiszteljük, de sosem nézem mennyi egy játékos piaci értéke. Nyilván ha jól teljesítenek, akkor többet érnek, de a saját focistáimat nézem és az ő értéküket akarom növelni, ehhez az kell, hogy többet játszanak az európai színpadon. De az igazság mindig a pályán derül ki, hogy ki mennyit ér, én mindig a minőséget nézem, nem azt, hogy mennyibe kerül egy focista."

Pascal Jansen kemény meccsre számít. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A holland-angol szakember a mérkőzés kapcsán kiemelte, hogy a Fradi ragaszkodni fog a saját játékstílusához, tartani akarják a labdát és minden lehetőséget ki akarnak majd használni. Emellett azt is megemlítette, hogy a legnagyobb kihívás az lesz a csapatnak, hogy távol lesznek a saját szurkolóiktól, de szeretik a nehezebb feladatokat, ezt is meg fogják oldalni. Kristoffer Zachariassen, az együttes fáradhatatlan középpályása is azon a véleményen volt, hogy

"Meg kell szerezzük tőlük a labdát, majd arra kell figyelnünk, hogy használunk kell a sebességünket a széleken és mindenkinek a maximumot kell nyújtani. A saját játékunkat kell pályára vinni és meg kell mutatni azt, amit már eddig is megmutattunk ezzel kapcsolatban, és akkor a mi kezünkben lesz a sorsunk."

A házigazdák mestere, Thomas Thomasberg kiemelte, fontos lenne egy jó eredményt elérni otthon, a Fradi kapcsán pedig azon a véleményem van, hogy: