A Német Kupa hétfő esti találkozóján az Eintracht Frankfurt 4-1-re győzött a másodosztályú Braunschweig otthonában. A hazaiak szépítő gólját a csereként beállt Szabó Levente szerezte, a vendégeknél viszont nem lépett pályára magyar játékos. A frankfurtiak egyik magyarja, Lisztes Krisztián és Fenyő Noah sem volt a keret tagja a csapat szezonbeli első tétmeccsén. A Ferencvárostól érkezett Lisztes a felkészülési meccsek közül az amerikai Louisville City ellen kapott lehetőséget, azóta viszont nem, ez pedig azt a lehetőséget erősíti, miszerint a 19 éves magyar középpályás kölcsönben folytatja a pályafutását.

Fotó: Instagram/eintrachtfrankfurt

Júniusban ugyanakkor édesapja még tagadta, hogy a Frankfurt célja a fia kölcsönadása lenne.

„Ez igazából nem merült fel, Krisztiánnak a célja, hogy kivívja a helyét a csapatban, a Frankfurtnak pedig az, hogy beépítse Krisztiánt. Vannak olyan hírek, amiket megírnak, de ezzel kapcsolatban nem tudom, hogyan merülhetett fel, mint ahogy azt sem, van-e valóságtartalma vagy nincs. Én a szerződéskötés előtti időszaktól kezdve közvetlen kapcsolatban voltam a klubvezetőkkel, sportigazgatókkal, többször is beszéltünk, így nekem nem volt fontos, hogy ki mit ír, úgyis a pályán dől el minden. Krisznek most az a legfontosabb, hogy jó erőben legyen, és csináljon egy jó felkészülést, minden rajta múlik" – jelentette ki a 49-szeres válogatott korábbi labdarúgó, idősebb Lisztes Krisztián.

Ifjabb Lisztes Krisztián sorsa a hétfői Német Kupa-meccsen eldőlhetett

Az édesapa nyilatkozata óta eltelt két hónap, és a hírek szerint a középpályán Mario Götze, Fares Chaibi és Can Uzun is nagyobb bizalmat élvez Dino Toppmöller vezetőedzőnél, mint Lisztes. A hétfői meccsen Götze és Chaibi kezdett, utóbbi gólt is szerzett, Uzun csereként állt be. A Frankfurter Rundschau a minap azt írta Lisztes Krisztiánról: „valószínű, hogy a 19 éves középpályást kölcsönadják egy ambiciózus klubhoz” – vette észre a Magyar Nemzet.