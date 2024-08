A Liverpool idén már közel 60 millió euró (23 milliárd forint) összértékben adott el játékosokat, Sepp van den Berg (Brentford), Fábio Carvalho (Brentford), Bobby Clark (RB Salzburg) mellett Joel Matip és Thiago Alcantara ingyen távozott.

Az Everton játékosa, Jarrad Branthwaite hamarosan Szoboszlai csapattársa lehet

Fotó: Paul ELLIS / AFP)

Érkezőt azonban még nem jelentett be a klub, a nyári átigazolási szezon pedig hamarosan véget ér, így Szoboszliéknak nem sok idejük maradt, hogy megerősítsék a keretüket.

Az ősi rivális Evertontól igazolhatnak Szoboszlaiék

A Liverpool a hajrában aktivizálná magát, a legújabb név viszont igazi szentségtörés lenne - szúrta ki a Ripost.

A Liverpool ugyanis az ősi rivális Evertontól igazolna, Jarrad Branthwaite az egyik nagy kiszemeltjük.

A The Sun értesülései szerint a Liverpool 63 millió fontot (29 milliárd forint) áldozna a hátvédre, a teljes vételár pedig a bónuszokkal együtt 70 millió fontra (32 milliárd forint) is felkúszhat. Nem is annyira meglepő az összeg nagysága, ugyanis a 22 éves középhátvéd nagyszerűen játszott a tavalyi szezonban, sokat tett azért, hogy az Everton végül bennmaradjon az élvonalban, a nyáron az angol válogatottban is bemutatkozott.

Az átigazolásra pedig lehet esély a hírek szerint, már csak azért is, mert Sean Dyche, az Everton vezetőedzője elmondta, hogy senki sem érinthetetlen és megfelelő összeg ellenében bárki távozhat.

Érdekesség, hogy legutóbb 22 éve, még 2002-ben fordult elő, hogy a Liverpool az ősi riválisától igazoljon, akkor Abel Xavier cserélte a kék mezt pirosra.