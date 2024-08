Nagyon sok focirajongó csak most, a BL, az El és az Ekl-főtábla sorsolása után értette meg, hogy mit is takar pontosan a megújított lebonyolítás az európai labdarúgó kupákban. Az átalakítás több célt szolgált. Természetesen a kifelé zajló kommunikációban azt hangsúlyozták, hogy izgalmasabbá akarják tenni az alapszakasz meccseit, hogy ne fordulhasson elő az, amikor egy csapat négy forduló után már továbbjut, s ezzel gyakorlatilag minden fontos kérdés eldől a csoportokban. Azt is mondták, hogy a nagycsapatokat szeretnék megkímélni attól, hogy a "világ végére" kelljen utazniuk - erről kérdezzük meg a Chelsea-t, amelynek a Konferencia-ligában csak beesett egy túra Asztanába, Kazahsztánba. Ezek a hangzatos indokok egyfajta figyelemelterésnek is jók voltak, mert a valódi cél egészen más volt. A meccsek számának emelése, tévés jogdíjak egekbe lövése. a profitmaximalizálás és a már így is agyongyötört játékosokról való újabb bőrlehúzás volt az igazi cél. Ám erről mélyen hallgattak a bölcsek. És ezzel egy magyar focicsapat, a Ferencváros is most szembesül.

A Ferencváros az első magyar focicsapat amely az új rendszerű európai kupák egyikében szerepelhet

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A Ferencváros azzal, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében nem tudta elbúcsúztatni a dán aranyérmest, az Európa-ligába esett át. Az itt történő szerepléshez annyi kellett, hogy a zöld-fehér csapat túljusson a walesi TNS és a bosnyák Borac Banja Luka csapatán. Ezt a két akadályt sikerrel vette a magyar bajnok, így találta magát a második számú európai kupasorozatban.

A magyar focicsapat, amely nyolc meccset játszik az alapszakaszban

Az ellenfelek a pénteki sorsolás óta ismertek, a hivatalos meccssorrendet és játéknapokat ugyanakkor még nem tudjuk, ezt szombaton teszi közzé az UEFA. Amit most biztosan tudunk, hogy a Fradi összesen 8 meccset játszik, ebből négyet otthon, négyet idegenben.

A Ferencváros ellenfelei:

Tottenham (otthon)

Eintracht Frankfurt (idegenben)

AZ Alkmaar (otthon)

PAOK Szaloniki (idegenben)

Malmö FF (otthon)

Dinamo Kijev (idegenben)

Nice (otthon)

Anderlecht (idegenben)

A nyolc meccsen maximálisan 24 pontot lehet gyűjteni. A Fradi is bekerül abba a 36 csapatot tartalmazó hatalmas táblázatba, amely az összes ellenfelet rangsorolja.

Az alapszakasz végén az első nyolc csapat azonnal bejut a legjobb 16 közé.

A 9-24. helyezett csapatok pedig páros mérkőzéseken döntik el, hogy melyik 8 továbbjutó csatlakozik a nyolcaddöntő mezőnyéhez. Ahhoz tehát, hogy egy csapat bejusson a klasszikus egyenes kieséses szakaszba, minimum 8, maximum 10 mérkőzést kell megvívnia.