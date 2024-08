A magyar válogatottnál Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjeként dolgozó Laczkó Zsolt veszi át a csütörtökön kirúgott Csertői Aurél helyét a Honvéd kispadján, adta hírül hétfőn reggel az NB II-ben szereplő klub hivatalos honlapja.

A felkérés magát a 37 éves, korábbi válogatott focistát is váratlanul érte, de mint mondta egyetlen másodpercig sem hezitált, hogy elfogadja-e az új kihívást.

"Nagyon meglepődtem, amikor felvetődött a lehetőség, de egy percig sem gondolkodtam, mert Magyarország egyik legnagyobb klubjáról van szó, tisztában vagyok, mit jelent a Honvédot irányítani, készen állok a kihívásra" - mondta Laczkó Zsolt, aki természetesen kikérte Marco Rossi véleményét is, az olasz szakember pedig teljes támogatásáról biztosította.

"Az elmúlt három évben sokat tanultam a válogatottnál, tőle és az egész szakmai stábtól,

nagyon örülök, hogy a Honvéd és a nemzeti csapat is támogatja a két munkakör együttes ellátását

- mondta Laczkó Zsolt, egyúttal tisztázva azt is, hogy továbbra is számíthatnak és számítanak is rá a nemzeti csapat stábjában.

Marco Rossi (jobbra) továbbra is számít Laczkó Zsolt munkájára

Fotó: Origo - Csudai Sándor

És, hogy milyen lesz az "új" Honvéd?

Ami a csapatot illeti, szeretném meghagyni azokat az elemeket, amelyek jól működtek és változtatni azon, ami szükséges, hiszen egy vereség sem jelenti azt, hogy minden rossz.

Természetesen szeretném belevinni a saját egyéniségemet is a munkába, edzőként mindennap száz százalékra törekszem, csak teljes odaadással lehet végezni ezt a feladatot. Nálam ez az alap, ezt várom el magamtól, a kollégáimtól és a játékosoktól egyaránt.”

A 22-szeres válogatott Laczkó Zsolt 2017-ben tagja volt annak a Honvédnak, amelyik Marco Rossi irányításával bajnoki címet nyert. A patinás fővárosi klub most az NB II-ben szerepel és ott sem tündököl, vasárnap az Ajkától kapott ki 2-1-re a Bozsik Arénában, és négy forduló után csak a 11. helyen áll.