A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kedden délután Telkiben hirdette ki a nemzeti csapat 26 fős keretét, amely a következő két Nemzetek Ligája-meccsre készül majd. Marco Rossi tartotta a szavát, újoncokat is behívott. Először csatlakozhat a férfi A-válogatott keretéhez Gergényi Bence, Nikitscher Tamás, Vas Gábor és Yaakobishvili Antal, de ismét meghívót kapott Dárdai Pál és Tóth Balázs is, Rossi tehát négy újoncot hívott be a keretbe, de Tóth Balázs sem játszhatott még válogatott mezben, csak kerettag volt korábban.

Marco Rossi és a magyar válogatott szeptember 7-én Németországban kezdi majd meg a szereplését a Nemzetek Ligája legújabb kiírásában. A düsseldorfi meccset követően, három nappal később szeptember 10-én a Puskás Arénában fogadja majd az A-ligában újonc Bosznia-Hercegovinát. A csoportunkban Hollandia szerepel még, velük először október 11-én találkozunk majd. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya újra keretet hirdetett

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Marco Rossi megígérte és változtatott Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya korában az M4 Sportnak adott nyilatkozatában elmondta, kipihenve várja a Nemzetek Ligáját, ahol agresszívabb játékot szeretne látni a csapatától „Az Európa-bajnokság tapasztalataiból tanulnunk kell. Megbeszéljük, hogy mik azok, amik nem mentek jól. Agresszívabb csapatot szeretnék több ütközéssel, letámadással” – nyilatkozta Marco Rossi, aki hozzátette, szeptembertől változtatni fog, és mostantól csak extrém esetben hív meg olyan játékost a nemzeti csapatba, aki klubszinten nincs játékban. "Nem hívhatok meg három-négy olyan játékost, aki nem játszik. Kivételt ugyan hozhatok, de ha nincsenek játékpercek, nincs meg a ritmus, hibázni fog a játékos. Ebben én is hibáztam. Nem követhetem el ezt újra, különben nem lehetne rólam elmondani, hogy fejlődök." Marco Rossi a kerethirdetésen elmondta, azért nem kapott meghívót többek között Lang Ádám, Szalai Attila, Fiola Attila, Kleinheisler László és Callum Styles is, mert keveset játszottak, és ezzel is igazolta, hogy az Európa-bajnoki kerethez képest változtatott a behívási elvein. Rossi kiemelte, senki előtt nincs zárva a válogatott kapuja, akik közelmúlt sikereiből kivették a részüket, azok bármikor visszatérhetnek, ha a klubcsapataikban is szerepelnek. Az újoncokkal kapcsolatban kiemelte, mind-mind azért kaptak meghívót, mert rendszeresen és jó teljesítményt nyújtanak. A magyar válogatott kerete: kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Fehérvár FC) védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Gergényi Bence (Újpest FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Vas Gábor (Paksi FC), Yaakobishvili Antal (Girona)

középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin) támadók: Ádám Martin (Asztérasz Tripolisz), Csoboth Kevin (FC St. Gallen), Dárdai Pál (Hertha BSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Torino), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) Marco Rossi az Európa-bajnokságra visszatekintve azt mondta, ott egy szokványos, normális eredményt ér el a csapat, amely nem ért el kiugró eredményt, ugyanakkor megjegyezte a skótokat megvertük, pedig a keretük többet ért, mint mienk. A közelmúlt eredményeivel kapcsolatban hangsúlyozta, irreális eredményeket értünk el, ami irreális elvárásokat támasztott a csapat felé. Ehhez jött hozzá az is, hogy többen nem tudták hozni a maximális teljesítményüket. A Nemzetek Ligájával kapcsolatban Rossi elmondta, meg kell tartani azt az előnyünket, hogy a legmagasabb szinten szerepelhetünk, ugyanis ez komoly előny lehet a selejtezősorozatokban. A világbajnoki selejtezőkkel kapcsolatban ezért is fontos a Nemzetek Ligája az olasz mester szerint. Szoboszlai Domikkal kapcsolatban a mester elmondta, kicsit más poszton szerepel Liverpoolban Arne Slot irányítása alatt, de az ő számára a legfontosabb, hogy Szoboszlai kihagyhatatlan a válogatott számára, még akkor is, ahogy az Eb-n is, nem volt tökéletes a fizikai állapota. A magyar labdarúgó-válogatott kerete: Gergényi Bence, Nikitscher Tamás, Vas Gábor és Yaakobishvili Antal is meghívót kapott Marco Rossitól. A férfi A-válogatott ezúttal is 26-fős kerettel készül a @DFB_Team és az @NFSBiH elleni @Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. #csakegyutt #magyarok

