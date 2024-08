Szalai Attila egyike azoknak, akiknek sürgősen lépniük kell, ha kerettagok akarnak maradni

Fotó: Origo - Csudai Sándor / Origo - Csudai Sándor

"Styles és Fiola egyedül edzenek. Lang és Szalai nem játszanak. Ezek pedig aggodalommal töltenek el" - mondta, majd jött a lényeg.

Lesznek új arcok a hamarosan jövő kerethirdetésnél.

Elvárom mindenkitől, hogy hozzon lelkesedést, győzni akarást, és bizonyítsa, hogy örül a meghívónak" - zárta le a gondolatot Rossi.

"A kapitánynak fent kell tartania egy fajta versenyhelyzetet is, akár úgy is, hogy - talán nem ez a legjobb szó - lebegteti a csere lehetőségét. Nem szabad hagyni, hogy a játékosok belekényelmesedjenek a pozíciójukba, és szerintem Rossiék erre is figyelnek" - mondta Csank.

Veszélyben a hátsó sor

A fentebb már említett játékosok szinte kivétel nélkül alapemberek a válogatottban - legalábbis azok voltak eddig. Három védőről és egy védekező középpályásról beszélünk, azaz a magyar válogatott eddigi reagáló játékrendszerét alapvetően meghatározó focistákról. A magyar csapat védelme Rossi alatt jószerével elképzelhetetlen volt Lang Ádám nélkül, amennyiben az Omonia 31 éves védője egészséges volt. A 70 válogatottsága jóval több mint felét a Rossi-korszakban szedte össze, a kapitány akkor is számított rá, amikor padozott a ciprusi csapatban, sőt azok után is, hogy hat éttel az Eb rajtja előtt megsérült - ami viszont rámutat Rossi lehetőségeinek szűkösségére is.

A 34 éves Fiola Attilának jelenleg nincs csapata, így az ő nevével szinte biztosan nem fogunk találkozni a hamarosan sorra kerülő kerethirdetésnél.

A védelem szinte minden pontján bevethető rutinos játékos már megtette a magáét a nemzeti csapatban, a franciák elleni 2021-es Eb-gólja örökre emlékezetes találat volt.

"Látszott az Eb-n, hogy az hátsó sor, amivel addig a jó eredményeket tudtuk elérni, megborult. Nem véletlenül került be Lang helyére Dárdai Márton. Nagyon sajnálom, hogy Szalai Attilával szórakoznak a németek, de az egyértelműen látszik, hogy oda kellenek új emberek" - mondta Csank János.