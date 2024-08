Bár sokáig úgy tűnt, a Manchester United lehet a befutó Raheem Sterlingért folytatott harcban, a Chelsea angol válogatott támadója azonban kisebb meglepetésre az Arsenalhoz igazolt kölcsönben. A londoniaknál kegyvesztetté vált Sterlingnek azután vált biztossá a klubváltása, hogy Enzo Maresca közölte vele, nem számít rá a jövőben. A 82-szeres válogatott támadó a Liverpool, a Manchester City és a Chelsea után az Arsenal immár a negyedik topcsapata Angliában.

Sterling négyszer nyert Premier League-t, egyszer pedig FA-kupát, miután 2015-ben a Liverpooltól a Cityhez került.

A Borussia Dortmunddal tavaly BL-döntős Jadon Sancho szintén kölcsönben folytatja pályafutását, miután aláírt a Chelsea-hez – írja a The Athletic. A londoni klub ugyan egyelőre nem jelentette be hivatalosan a támadó érkezését, de vélhetően órákon belül ez is megtörténik majd. Az angol lap információ szerint a 24 éves szélső jövő nyáron végleg a nyugat-londoni klubhoz kerülhet, akit a játékos teljesítményének függvényében 20-25 millió font körüli összegért vásárolhatnak meg a Manchester Unitedtől.

Jadon Sancho a Chelsea-nél folytatja kölcsönben

Fotó: AFP

Ugyancsak távozott a Manchester Unitedtől a skót válogatott Scott McTominay, aki az olasz élvonalbeli Napolihoz igazolt 30 millió euróért - jelentette be az olasz klub a hivatalos honlapján. A Vörös Ördögökkel FA-kupát és Ligakupát nyert 27 éves középpályás 2017 óta erősítette a Unitedet, ahol összesen 255 mérkőzésen lépett pályára és 29 gólt, valamint nyolc gólpasszt jegyzett.

Erik ten Hag csapata a távozó skót középpályást a PSG-ből pótolta, miután 2029 júniusáig szóló szerződést kötött az uruguayi válogatott Manuel Ugartéval. A 23 éves Ugarte az előző szezonban a PSG csapatával bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, majd hazája válogatottjának minden mérkőzésén pályára lépett a Copa Americán, ahol bekerült a torna álomcsapatába is.

A Paris Saint-Germain spanyol válogatott középpályása, Carlos Soler szintén a Premier League-be igazolt, miután a West Ham United kölcsönben szerződtette. A hírek szerin a londoniak jövő nyáron 20 millió euróért végleg megvásárolhatják a 27 éves játékost a párizsi sztárcsapattól, ha élnek az opciós lehetőséggel. A Valenciában nevelkedett kétszeres francia bajnok futballista 2022-ben igazolt a PSG-hez, de nem tudott alapemberré válni, összesen 63 meccsen lépett pályára, nyolc gólt és ugyanennyi gólpasszt jegyzett.