Marquinhost leigazolta a Szpartak Moszkva. Fotó: Polyák Attila Origo / Polyák Attila Origo

19.10-kor, tehát öt perccel a kezdés előtt már nem nagyon lehetett üres székeket látni a 11 400 fős stadionban, a hangszórókból pedig a The Last Dance sorozatban megismert zene szólt, amire annak idején Michael Jordanék is kifutottak a parkettre. A hangulatot még ezek után is tudták fokozni, a meccs kezdése előtt több ezer ember felállva énekelte a csapat indulóját, amit a mérkőzés nagyjából 40. másodpercében fejezett be a nagyérdemű.

Lássuk a meccset! Jól kezdett a Fradi, még nem telt el három perc, de már a második szögletéhez készülődhetett a vendég csapat. Sajnos egy csúnya összefejelés történt a sarokrúgást követően, ami miatt kicsit állt a játék. Tíz percet követően sem változott a képlet, a zöld-fehérek birtokolták többet a labdát, 60-40%-ban, egyértelmű volt a magyar mezőnyfölény.

Sajnos a 17. percben a dánok kihasználták az FTC védelmének a hibáját és a lengyel válogatott csatár, Adam Buksa köszönte szépen, közelről lőtt az üres kapuba, ezzel 1-0 lett a Midtjyllandnek.

Buksa lőtte a meccs első gólját. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Hamar feléledt a Ferencváros, két percen belül két gólszerzési lehetősége is volt a magyar csapatnak, azonban előbb egy középtávoli lövést hárított a hazai kapus, majd Kehinde előtt volt ziccer, de a közeli próbálkozását védte Ólafsson.

Felpörögtek az események, a 26. percben a gólszerző Buksa nagyjából 25 méterről kínálta meg egy életerős lökettel Dibuszt, azonban a Fradi kapusa pazar mozdulattal tolta a léc fölé a labdát. Remek iramú találkozót láthatnak a nézők két kiváló együttessel.

A 29. percben centiken múlott a magyar egyenlítés, a dán védelem kis híján összehozta a meccs második gólját, végül szöglet következett. Kemény mezőnymunka folyt mindkét oldalon a folytatásban, aztán a 41. percben egy Fradi szöglet után igazi tűzijátékot rendeztek a zöld-fehérek a dán kapu előtt, sajnos a hazai védelem hárította az összes lövést.

A 42. percben veszélyes helyről, Dibusz kapujátók 24 méterre kapott szabadrúgást a dán bajnok, ekkorra kapott sárga lapot már mindkét Fradi belső védő, Cissé és Gustavo. Szerencsére a lövés elkerülte a magyar kaput, így maradt az 1-0 oda.