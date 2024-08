A Ferencváros az első perctől fölényben futballozott, azonban helyzeteket sokáig nem tudott kialakítani a szervezetten védekező Kecskemét ellen - olvasató az MTI beszámolójában. A vendégek ugyanakkor támadásban teljesen kilátástalan és elképzelés nélküli játékot nyújtottak, felrúgták a labdát Pálinkásnak, akinek egyedül kellett volna megküzdenie a hazai védőkkel.

A Fradi fölénye a félidő derekán érett góllá, igaz kellett ehhez egy nagy védelmi hiba is, miután Belényesi rossz passzára Traoré csapott le.

Pascal Jansen debütált, győzelemmel kezdett a Fradi az NB I-ben

A vezetés birtokában már jóval veszélyesebb volt a címvédő, de a szünetig nem tudta növelni az előnyét.

A második félidőre sem változott a játék képe, a lila-fehérek hátrányban is kizárólag a védekezésre összpontosítottak, mégis majdnem sikerült egyenlíteniük Dibusz rossz passza után, azonban Lukács kihagyta a helyzetet. Az amúgy sem magas színvonal alaposan visszaesett, így eseménytelenül teltek a percek. A hajrára ismét mozgalmasabbá vált a mérkőzés, sok hazai helyzetre jutott egy kecskeméti kapufa, de gól nem született, így a Ferencváros minimális különbségű sikerrel kezdte a magyar bajnokságot.

Pascal Jansen, a Ferencváros új vezetőedzője győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A fővárosi csapat ezzel a meccsel kezdte az NB I-es szezont, mivel az első fordulóra kiírt debreceni találkozóját elhalasztották a városban rendezett fesztivál miatt. A Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt zöld-fehérek kispadján eddig mindhárom találkozóját megnyerte a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen. A kecskemétiek ezzel szemben két kör után nyeretlenek.

Újoncot verve élre állt az MTK

Az újonc Nyíregyháza az MTK otthonába látogatott. Az első félidő túlnyomó része mezőnyharccal telt, a hazaiak pedig hiába birtokolták többet a labdát, kaput találniuk csak egyszer sikerült. Abból az egyből viszont gól lett, Bognár szöglete után ugyanis a nyíregyházi védők egészen közelről nézték, ahogyan Beriasvili a kapujukba fejel. A vendégeknél kevés ideig és ritkán volt a labda, ők viszont két kaput eltaláló lövést is jegyeztek, egyenlíteniük viszont a szünetig nem sikerült.

A fordulás után a Nyíregyháza nem tudott ritmust váltani, és még annyira sem volt veszélyes, mint az első félidőben.

Összességében jobban futballozott az MTK, többet is volt a hazaiaknál a labda és helyzeteket is csak ők tudtak kialakítani. A nyerő ember végül a 26-szoros válogatott Stieber Zoltán lett, aki egy perccel a beállása után megszerezte a kék-fehérek második gólját, a 95. percben pedig tizenegyesből is eredményes volt, így duplázott és magabiztossá tette az MTK sikerét. A fővárosi kék-fehér együttes így két sikerrel indította a szezont, míg a nyírségiek a nyitókörben aratott hazai győzelmük után elveszítették idénybeli második élvonalbeli találkozójukat.