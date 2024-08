A címvédő Ferencváros a fordulót megelőzően egy meccsen győzött, most pedig a Diósgyőr vendégeként igyekezett begyűjteni a három pontot, ami több szempontból sem ígérkezett könnyűnek.

Abu Fani és Ben Romdan gólöröme

Fotó: fradi.hu

Egyrészt a nyáron kinevezett holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával kedden a Midtjylland vendégeként először kaptak ki a fővárosiak a Bajnokok Ligája selejtezőjében, így nem a legjobb hangulatban várhatták a miskolci összecsapást, másrészt a dániai utazás fáradalmai is nehezíthetették a zöld-fehérek dolgát.

Egygólos ferencvárosi előny a félidőben

A meccset a Fradi - amelynek a kezdőcsapatában többek között Abu Fani, Kady, Bassey és Ben Romdan is ott volt - kezdte jobban, előbb Abu Fani próbálkozása ment mellé, majd Cissé fejelhetett volna gólt, de a kapu torkában menteni tudtak előle a hazai védők Bassey visszefejelt labdája után. Még mindig az első negyedórában jártunk, amikor Kady is megpróbálkozott egy lövéssel, de ez sem talált kaput. A folytatásban is maradt támadásban a Fradi, főleg Abu Fani volt elemében, de a DVTK tartotta a gólnélküli döntetlent.

A 19. percben szép kiugratás után Kady került helyzetbe, majd Sanicanin rúgta fel a tizenhatoson belül, Káprály Mihály játékvezető büntetőt ítélt, amit a 21. percben Ben Romdan lőtt a jobb alsóba, Sentic hiába érezte az irányt (0-1).

A folytatásban is a Fradi birtokolta a labdát, de már közel sem játszott olyan veszélyesen a címvédő az előnye birtokában, mint az első húsz percben, a Diósgyőr pedig képetelen volt váltani, így nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. A 44. percig kellet várnia az újabb nagy helyzetre, amikor Traoré került jó helyzetbe, de hiába jött középen Kady és Bassey is, ő a lövést választotta, ami elakadt a blokkban. Egy perccel később Ben Romdan került hatalmas ziccerbe, de Sentic nagy bravúrral védett, így a szünetre maradt az 1-0-s ferencvárosi vezetés.

Ben Romdane lett a meccs hőse

A meccset a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi, Marco Rossi is a helyszínen tekintette meg, így élőben láthatta, az 50. percben Maiga lőtt 14 méterről kapu fölé jó helyzetben. Az 52. percben hatalmas hazai helyzet maradt ki, Dibusz rosszul jött ki a kapujából, majd Gera három méterről bevetődve a kapufát találta el. Nem sokkal később már Kady lövése után kellett nagyot védenie a diósgyőri kapusnak. Folyamatosan jöttek a helyzetek, a kiválóan játszó Ben Romdan lövését is védte Sentic. Az 58. percben Raúl Gustavo megszerezhette volna az első gólját a Fradiban, de a bal oldali szöglet után négy méterről a kapufára fejelt.