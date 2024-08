Idén már nem először "veszi elő" a Fradit a Paks edzője, Bognár György. Áprilisban az FTC elleni vereséget követően jött elő az edző Fradi-fóbiája, amikor a nyilatkozatában úgy élcelődött a címvédővel, hogy a játékvezetőknek úgy kellene segíteniük a Fradit, hogy a bajnokcsapatnak ne legyenek gondjai a nemzetközi porondon, amikor idejön a feröeri Klaksvik vagy a görög Olimpiakosz.

Bognár György nem tudja legyőzni a Fradi-fóbiáját

Most a ZTE elleni vereséget követően ismét nem a saját csapatában kereste a hibát, hanem ismét a Ferencvárosba rúgott bele egyet.

"Jól jött volna most egy hét szünet, hogy keddre teljesen rendben legyünk, de úgy látszik, Magyarországon csak a Ferencvárosnak lehet halasztani…"

- mondta az nso.hu beszámolója szerint Bognár arra a kérdésre, hogy meglepő módon kevesebb beadással és fejessel próbálkozott a Paks, és mi volt ennek az oka.

A Ferencváros szurkolói oldala, az ulloi129.hu kiemelte az ügy kapcsán, hogy természetesen a playoff-kör idején a Paksnak is van lehetősége halasztani. Hozzátették, nem meglepő, hogy Bognár György nem tudja ezt, hiszen edzőként ez az első szezonja a nemzetközi kupában.

Arról nem is beszélve, hogy a Fradi egyébként eddig még nem is halasztott saját kérésére a jelenleg is zajló szezonban, ugyanis az első fordulóba kisorsolt DVSC–Ferencváros-mérkőzést az MLSZ versenybizottsága a házigazda debreceniek kezdeményezésére halasztotta el, ugyanis Debrecenben akkor rendezték a Campus fesztivált.