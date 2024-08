A győri klub honlapjának beszámolója szerint a 24 éves balhátvéd kölcsönbe érkezik az ETO-hoz a Dinamo Zagrebtől. A 186 centi magas játékos Varasdon kezdte pályafutását, majd többek között szerepelt korábban a Slaven Belupo, a Rijeka és a Celje csapatánál is.

Daniel Stefulj a horvát Dinamo Zagreb együttesével az Európa-ligában is pályára lépett már

Fotó: AFP

A bal oldalon több poszton is bevethető futballista a horvát élvonalban összesen 97, míg a szlovén első osztályban 36 mérkőzésen lépett eddig pályára, emellett már a horvát korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott és európai kupamérkőzéseken is szerepelt már, így jelentős nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik.

A Transfermarkt szerint 600 ezer euró Stefulj piaci értéke.

"Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik mindent megtettek, hogy ez az átigazolás létrejöjjön. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részem. Remekül érzem magam, mindenki nagyon jól fogadott, a körülmények fantasztikusak, várom az új kihívásokat. Minden edzésen, és természetesen minden mérkőzésen a legjobbamat fogom nyújtani. Hiszem, hogy meccsről meccsre jobbak leszünk, és minél több pontot fogunk szerezni, hogy a lehető legjobb helyen fejezzük be a bajnokságot" – nyilatkozta Daniel Stefulj a Győr honlapján.

Horvát balhátvédet igazolt a Győr

Fotó: eto.hu

"Örülünk, hogy egy ilyen képességű játékost sikerült megszerezni a csapatba, aki jó kvalitásokkal érkezik egy nagy klubból – kezdte Steven Vanharen sportigazgató. –

Ez az igazolás is azt mutatja, hogy a megfelelő irányba szeretnénk elindulni, komoly ambícióink vannak, minél előbb feljebb akarunk kapaszkodni a tabellán.

Bízom benne, hogy vele együtt eredményesek leszünk!" – tette hozzá.

