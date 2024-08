A portugál Joao Nunez után újabb légióst igazolt az Újpest. A klub hivatalos honlapja szerint a 22 éves Tom Lacoux-val erősített a lila-fehér csapat, amely négy bajnokiból három vereséggel kezdte az NB I-es szezont. Az Újpest legutóbb éppen a fővárosi derbin, a Fraditól kapott ki.

Tom Lacoux az Újpest legújabb szerzeménye

Fotó: ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Tom Lacoux 2002-ben született, Franciaországban a Girondins Bordeaux-ban nevelkedett, 2020 decemberében mutatkozott be a francia élvonalban, ahol összesen 26 mérkőzésen lépett pályára. A 2020-2021-es tavaszi szezonban a Paris Saint Germain, a Marseille és az AS Monaco ellen is pályára léphetett, összesen 26 meccse volt a francia élvonalban, majd a másodosztályban is szerepelt a Bordeaux-ben.

Az elmúlt szezonban a portugál első osztályban játszott kölcsönben, a Famalicaónál 9 meccsen kapott lehetőséget, az idény végeztével pedig visszatért a Bordeaux-hoz.

Az újpestiek tájékoztatása szerint Lacoux jobblábas, 182 centiméter magas játékos, akinek csapatunk nagy hasznát veheti a labdakihozatalok során, illetve védekezésben is.