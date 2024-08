Az utolsó percekben ismét belendültek az események, egy bosnyák kontra égén Jurich Carolina lövését sikerült blokkolnia a ferencvárosi védőknek, egyébként viszont a hazai nyomás még az addiginál is nagyobb volt Manojlovics kapuján. Misidjan is aktívan próbálkozott, Kody Borges is veszélyes fejest eresztett a kapura, de végül az ötperces hosszabbítás sem hozott gólt, így döntetlennel kezdik meg a csapatok a visszavágót.

Európa-liga, selejtező, 4. forduló (playoff), első mérkőzés:

Ferencvárosi TC – FK Borac Banja Luka (bosnyák) 0-0

Groupama Aréna, v.: Nicholas Walsh (skót)

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Bosznia-Hercegovinában. A párharc győztese a második számú nemzetközi sorozat főtábláján lesz érdekelt, míg a vesztes az európai szereplését a Konferencia-ligában folytatja.

