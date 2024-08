A PSG a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a kétszeres NBA-bajnok kosaras kisebbségi részesedést vásárolt a párizsi klubban. A párizsi olimpián az amerikai kosárlabda-válogatott tagjakét aranyérmet nyert Durant mindezt az Arctos Sports Partners amerikai befektetési alapon keresztül tette, amely tavaly 12,5%-os részesedést vásárolt a francia csapatban. A PSG értékét jelenleg 4,25 milliárd euróra taksálják - köszönhetően az NBA-legenda Michael Jordan márkájával kötött megállapodásnak is.

Az ESPN beszámolója szerint Durant azzal a céllal vásárolta be magát a PSG-be, hogy marketing szempontból továbbfejlessze a 12-szeres francia bajnok brandjét az Egyesült Államokban.

A Phoenix Suns 35 éves sztárjátékosa a kosárlabda mellett rajong a labdarúgásért is, így nem meglepő, hogy már az MLS- ben szereplő Philadelphia Union csapatában is szerzett már magának tulajdonrészt. Emellett jó barátságot ápol a PSG elnökével, Nasszer el-Kelaifivel, és az ügylet létrejötte előtt többször is járt a Parc des Princes stadionban.

