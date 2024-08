A kanadai, amerikai és mexikói klubok viadalának honlapja alapján a 28 éves válogatott középpályás végig a pályán volt a Colorado Rapids elleni, hazai mérkőzésen, amely 2-2-es döntetlennel zárult. A magyar válogatott támadója az amerikai profiliga (MLS) egyik legbiztosabb lábú tizenegyesrúgójának számít, csapatában is ő az első számú lövő, így nem csoda, hogy ezúttal is ő rúgta az első büntetőt, de most hibázott.

A tizenegyesrúgásoknál a házigazdák háromszor is rontottak, a Rapids kapusa, Zackary Steffen Gazdag lövése mellett a rendes játékidőben a Philadelphia mindkét gólját szerző Tai Baribo lövését is védte, míg Olivier Mbaizo a felső lécet találta el, így a Union negyedik lett.

A trófeát a Columbus Crew hódította el azza, hogy a döntőben 3-1-re legyőzte a Los Angeles FC-t.