A Manchester United péntek este története 100. szezonját kezdte meg az angol élvonalban, amivel az Everton, az Aston Villa, a Liverpool és az Arsenal után mindössze az ötödik csapat, amely elérte ezt a mérföldkövet. A MU az előző szezont a csalódást keltő nyolcadik helyen zárta, ami története legrosszabb bajnoki helyezése volt. Az FA-kupa megnyerésével Erik ten Hag megtarthatta az állását, ám hiába erősített a csapat több poszton is a nyáron, az előszezonban és a Manchester City ellen elbukott angol Szuperkupa-döntőben sem igazán látszott a játékon a fejlődés. Ennek ellenére a Fulham elleni szezonnyitón a United számított esélyesnek, mivel az utolsó öt találkozójukból négyet is megnyertek – igaz, februárban a londoniak elvitték a három pontot az Old Traffordról.

Zirkzee gólja döntött, a Manchester United sikerével indult az új idény

Fotó: AFP

A Fulham kezdte jobban a meccset, és az első negyedórában akár a vezetést is megszerezhette volna, de Kenny Tete szólója után hatalmas bravúrral védett André Onana. Ezt követően a United játszott fölényben, Bruno Fernandes kétszer is ziccerbe került, de nem tudott túl járni a Bernd Leno eszén, így gól nélküli döntetlennel zárult az első félidő.

A fordulás után sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék, itt is ott is akadt helyzt. A 62. percben Muniz ollózásánál Onanának kellett nagyot védenie. A folytatásban is maradt a meddő manchesteri fölény, míg a Fulham kontrákból veszélyeztetett.

A győztes találatot végül nyáron szerződtetett és a 60. percben csereként beállt, holland válogatott Joshua Zirkzee szerezte a szintén menet közben bevetett argentin Alejandro Garnacho beadásából a 87. percben. Az argentin szélső a hosszabbítás utolsó percében tovább növelhette volna a hazaiak előnyét, de ordító helyzetben az üres kapu mellé lőtt.

Zirkzee a Manchester United történetének 15. holland játékosa, aki bemutatkozott a Premier League-ben, és mindössze a negyedik, aki gólt tudott szerezni. Korábban ez csak Ruud van Nistelrooynak, Alexander Büttnernek és Donny van de Beeknek sikerült.

Premier League, 1. forduló:

Manchester United-Fulham 1-0 (0-0)