Sok dolga akadt David De Geának, a számos bravúrjával ő volt a meccs egyik legjobbja

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az első játékrész hajrájához közeledve ismét kiegyenlítettebb játék folyt, mindkét együttesnek voltak ígéretesebb támadásai, de kapura lövést egyik oldalon sem láthattak a nézők. Egészen a 40. percig. Ekkor egy látványos Puskás Akadémia-támadás végén

Puljic elé került a jobb oldali beadás, ám a közeli kísérletét nagy bravúrral ütötte szögletre De Gea.

Az utolsó percek is a hazaiaké voltak, és az első félidőt kaput eltaláló lövés nélkül záró Fiorentina örülhetett inkább annak, hogy 0-0-s állással mentek pihenőre a felek.

Hatalmas küzdés és remek játék jellemezte a Puskás Akadémiát az első félidőben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második félidő eseményei

A szünet után is folytatódott a felcsúti mezőnyfölény, méghozzá helyzetekkel:

Golla fejese a 49. percben a kapufát is érintette, majd két perccel később Plsek próbálkozása után a hihetetlen reflexmozdulatot bemutató De Geáról pattant a felsőlécre a labda.

Nem lehetett vitás, hogy veszélyesebb volt a Puskás Akadémia a második félidő elején is

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nem volt meglepő, hogy ezek után Palladino hamar hármas cserét eszközölt a firenzei csapaton. Ez valamelyest megtette a dolgát, mert a Fiorentina kiszabadult a nyomás alól, az 55. percben Pécsi Árminnak be is kellett mutatnia az első védését a mérkőzés során. Csak ez az oka, hogy nem lehetett mondani, hogy a semmiből szereztek vezetést a vendégek az 59. percben:

Kean harcolt meg sikeresen Gollával egy előrefejelt labdánál, majd a Juventustól igazolt csatár a kapura vezette azt, és 17 méterről a jobb alsó sarokba bombázott.

Hornyák Zsolt bosszankodhatott a váratlanul kapott gól miatt

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A következő tíz perc gyakorlatilag eseménytelenül telt, ezért aztán Hornyák Zsolt a félidő felénél Komáromi Györgyöt és Lamin Colley-t is a pályára küldte. Ezek a cserék valamelyest segítettek a Puskás Akadémia támadásain, de sokat állt is a játék, és a Fiorentina sem adta át már annyira a területeket. Sőt, a firenzeiek a 77. percben el is dönthették volna a továbbjutás sorsát, de a hosszú oldali kapufánál érkező Dodo talán maga sem érti, hogyan nem találta el az üresen maradt kaput – igaz, utólag lest jelzett az asszisztens.