A Premier League-be tavasszal a másodosztály (Championship) ezüstérmeseként egyenes ágon feljutó Ipswich Town egy nappal első meccse előtt szerződtette az ír válogatott Sammie Szmodicsot, számolt be hivatalos honlapján az angol klub.

A magyar felmenőkkel rendelkező Szmodics igazán az előző idényben robbant be a köztudatba, amikor a Blackburn Rovers színeiben szerzett 27 góljával utcahosszal végzett a másodosztály góllövőlistájának élén, és persze az év csapatába is bekerült. Természetesen a Championshipből is voltak kérői, ő azonban a Premier League-be vágyott, ami össze is jött neki.

Az átigazolásokkal foglalkozó német Transfermarkt.de oldal által 7 millió euróra becsült piaci értékű focistáért, ha minden igaz, akkor ennél jóval többet, 10,6 millió eurónak megfelelő fontot fizetett ki az újonc.

Szmodics a Colchester Unitedben kezdte profi pályafutását, ahol 38 gólt jegyzett 16 gólpassz mellett, mielőtt 2019-ben a Bristol Citybe igazolt volna. Itt a 2020-21-es idényben lett alapember, nagyban hozzájárulva, hogy a csapat feljusson a harmadosztályba (League One). 2022-ben Bristolból igazolt a Blackburn Rovershez,

ahol két szezon alatt összesen 50 gólban játszott főszerepet,

azaz vagy ő rúgta a gólt, vagy előkészítette azt.

A 28 éves csatár az előző idényben mutatott teljesítményével hívta fel magára az Ír Labdarúgó-szövetség figyelmét, és hiába figyelte őt Marco Rossi stábja is, a futballista pedig a magyar érdeklődést kihasználva igyekezett magát még inkább eladni az ír válogatottnak. Ez végül sikerült, idén tavasszal már bemutatkozott az íreknél, azótba pedig négy meccsen is pályára lépett az szigetország válogatottjában.