Két nyeretlen csapat mérkőzött meg egymással szombaton a Bundesliga 2-ben, az élvonalból kiesett Darmstadt azonban nem jelentett gondot az Elversbergnek, amely magabiztosan nyert. A második félidőben, 3-0-s állásnál a hazaiak örömét egy borzalmas sérülés árnyékolta be: egy szöglet után a hazaiak francia védője, Florian Le Joncour úgy ütközött a levegőben Kai Klefisch-sel, hogy a földre érkezés után a bal karjára esett, amely természetellenes módon hajlott meg. Le Joncour azonnal jelezte, hogy baj van, és siettek is be hozzá az orvosok.

Florian Le Joncour üvöltött a horrorsérülése után

Fotó: Silas Schueller / DeFodi Images / dpa Picture-Alliance via AFP

Az elcsendesedett, majdnem tízezer fős közönség azt hallotta, hogy az Elversberg francia focistája perceken át üvöltött a fájdalomtól. Majdnem 20 percbe telt, mire hordágyra tették a végig eszméleténél lévő játékost, aki addigra egy érzéstelenítő injekciót is kapott, hogy el tudják őt szállítani. Hatalmas tapsvihar közepette vitték le a pályáról, amit ő integetéssel hálált meg.

Jobban van már Florian Le Joncour, de az előrejelzések szerint hosszú időt kell kihagynia

Fotó: Silas Schueller / DeFodi Images / dpa Picture-Alliance via AFP

Az eset után, nagyjából 25 perc szünetet követően indult újra a játék, majd még egy gólt lőtt az Elversberg, így alakult ki a 4-0-s végeredmény.

A sokkoló eset a lenti videón 12:13-tól nézhető meg.