Elmaradt az újabb BL-csoda, jöhet az Európa-liga-playoff

Jansen a szünetben cserélt, Ramírez helyett Botka állt be, a Fradi pedig ott folytatta, ahol abbahagyta, továbbra is nagy erőkkel támadott. Egyből hazai helyzettekkel indult a második játékrész, de Zachariassen, majd Rommens lövését is védte Ólafsson, Abu Fani pedig egy szöglet után lőtt kapásból éppenhogy mellé.

A második félidő is Fradi-helyzetekkel indult

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az 50. percben teljesen váratlan esemény következett be, szinte a semmiből egyenlített a dán csapat, miután Sørensen a jobb alsó sarokba helyezett. Ismét két gól kellett a Fradinak ahhoz, hogy legalább a hosszabbítást kiharcolja.

Nem adta fel azonban a magyar bajnok, újra támadni kezdett, de egyre fogyott az ideje.

Több helyzetet is kialakított az FTC, de a dánok keményen védekeztek, az utolsó pillanatokban rendre odaértek.

A második félidő közepétől már a Midtjylland csapatának is akadtak helyzetei, a vendég együttes igyekezett minél több szabadrúgást kiharcolni, hogy húzza az időt, a Fradi-tábornak pedig mindez természetesen nagyon nem tetszett. A hajrában egyre több hibát vétettek a hazai játékosok, a dánok pedig tartották az eredményt, nekik ez tökéletes volt a továbbjutáshoz.

A második félidőben óriási bravúr kellett volna a Fraditól a továbbjutáshoz

Fotó: Polyák Attila - Origo

Az utolsó percekben és a hat perces hosszabbításban már nem változott az eredmény, maradt az 1-1, így a Midtjylland 3-1-es összesítéssel jutott tovább a playoffba. A Fradi egy félidőn át szenzációsan játszott és közel volt a csodához, ám ezúttal elmaradt a BL-bravúr. Az utolsó pillanatban Raul Gustavót még a videóbírós visszajátszás megtekintése után kiállította a játékvezető, de ez a lényegen már nem változtatott.

A folytatásban a Ferencváros - amely a legrosszabb esetben a Konferencia-liga főtábláján szerepelhet - az Európa-liga rájátszásában a feröeri Klaksvík és a bosnyák Borac Banja Luka továbbjutójával küzd meg a csoportkörbe jutásért.