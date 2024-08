Nos, most egy kicsit másképp játszottunk az előző idényhez képest, mert akkor egy 6-os és két 8-as szerepű játékossal fociztunk, és az egyik 8-asunk visszalépett a 6-os pozícióba. Most pedig egy 6-ossal, egy 8-assal és egy 10-essel játszottunk, és én a 10-es szerepét töltöttem be, de még néha ebből a pozícióból visszaléphetek, néha maradhatok, egyszerűen más most a helyzet.