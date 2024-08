Első PL-szezonjára készül Jürgen Klopp utódja a Liverpoolnál

Idén nem szórták a pénzt az angol csapatok

Bár az utóbbi években megszokhattuk, hogy az angol csapatok költik a legtöbbet az átigazolási időszakokban, idén ez a tendencia megfordult. A Transfermarkt szerint ugyanis

a Premier League-ben szereplő 20 csapat annyit költött a nyáron új játékosokra, mint a spanyol, olasz és német klubok együttvéve.

Pedig ha azt nézzük, hogy tavaly az elit sorozatok közül egyedül a Konferencia-ligában tudott angol együttes legalább elődöntőig eljutni, akkor azt mondhatnánk, hogy rájuk fért volna az erősítés, ezzel szemben az egész bajnokság eddigi legdrágább klubváltása Dominic Solanke nevéhez fűződik, aki 65 millió fontért igazolt a Kerkez Milost is foglalkoztató Bournemouthból a Tottenhamhez. Persze, még két hétig nyitva van a piac, vagyis elképzelhető, hogy a Liverpool még igazol egy hőn áhított védekező középpályást, vagy valamelyik sztárcsapat húz egy váratlant, de nagy jövés-menés aligha várható.

A brazil válogatott Savinho a Manchester Cityhez igazolt

Guardiola utolsó szezonjára készül?

Tavaly a Manchester City történelmet írt, miután Pep Guardiola sorozatban negyedszer is bajnoki címre vezette csapatát. Az angol futball történetében hasonló bravúrra még soha nem volt példa. A 2024/25-ös idények is a legnagyobb favoritként vág neki a City, még úgy is, hogy az elmúlt két szezonban azért az Arsenal már megszorongatta. A Citynél sem volt nagy mozgás a nyáron, egyedül a brazil válogatott Savinho érkezett, míg a világbajnok Julian Álvarez némi meglepetésre az Atlético Madridhoz távozott. Ennek ellenére Guradiola együttese nem igazán gyengült, a keret van olyan mély, hogy továbbra is nehéz gyenge pontot találni a címvédőn, amely főként a támadóiban bízhat.