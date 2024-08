A Liverpool vasárnap kora délután a spanyol bajnokságban szereplő Sevilla csapatát fogadta, este hattól pedig egy másik spanyol együttes, a Las Palmas lép majd pályára az Anfielden.

A kora délutáni találkozón a Liverpool az egyik legerősebb kezdőjével lépett pályára, ugyanis

a felkészülési időszakban most először fordult elő, hogy együtt volt a pályán Alisson Becker, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz és Alexis Mac Allister.

A találkozó elején volt egy nagy lehetősége a Sevillának, de azt elpuskázta az andalúz csapat, ezt követően pedig a Liverpool akarata érvényesült. A 30. percben a portugál válogatott Diogo Jota szerzett vezetést, kilenc perccel később pedig Luis Diaz is megvillant. A félidőre aztán háromgólos vezetéssel mehetett a Liverpool, ugyanis Szoboszlai Dominik kilépett ziccerben, azonban lövés helyett rendkívül önzetlenül a jobbján érkező Luis Diazhoz passzolt, a kolumbiai támadó könnyedén az üres kapuba lőtt.

A fordulás után valamelyest visszaesett a játék tempója, a Sevilla szépíteni is tudott a 66. percben Peque Fernández révén, azonban egy perccel később is Liverpool is betalált a 17 éves Trey Nyoni révén, aki ezzel ki is alakította a végeredményt.

A találkozót Szoboszlai Dominik végigjátszotta, ráadásul a Sofascore-nál Luis Diaz (8.6) és Diogo Jota (7.8) után a harmadik legjobb (7.4) osztályzatot kapta.

Szoboszlai lőtte az első gólt az Arne Slot-érában

Fotó: AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

A Liverpool jövő szombaton az újonc Ipswich Town csapatát fogadja az Anfielden a Premier League nyitómérkőzésén. Nem mellesleg minden jel arra mutat, hogy a nyáron kinevezett új edző, a holland Arne Slot is bízik Szoboszlai Dominik képességeiben, így nagyon valószínűséggel ő is ott lesz a pályán.