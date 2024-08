Jó hangulatban zajlik a Premier League-ben szereplő Liverpool felkészülési szezonja, ami nem is meglepő, hiszen az új edző, Arne Slot győzelemmel mutatkozott be első hivatalos meccsén a spanyol Real Betis ellen. A meccs vélhetően Szoboszlai Dominiknak is emlékezetes maradt, ugyanis a magyar középpályás szerezte a meccs egyetlen gólját.

Szoboszlai lőtte az első gólt az Arne Slot-érában

Fotó: AFP

A napokban a Liverpool játékosai különleges edzésprogrammal készültek, ugyanis bokszedzésen jártak, ráadásul nem is akárhol.

Szoboszlai Dominik és csapattársai Philadelphiában, a híres Rocky-filmek helyszínén húztak kesztyűt és léptek a kötelek közé.

Az angol klub a közösségi oldalán több fotót is közzé tett a nem mindennapi élményről, akárcsak a 23 éves magyar focista, aki az Instagram-oldalán osztott meg néhány képet a rajongóival.

A focisták szemmel láthatóan annyira élvezték, hogy belekóstolhatnak az ökölvívásba, hogy a fiatal Curtis Jones még a Rocky-filmekből jól ismert kapucnis köntöst is magára húzta.

A Liverpool az amerikai túráján legközelebb az Arsenal ellen lép majd pályára augusztus elsején.

