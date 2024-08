A Liverpool nem állt vissza, és a 66. percben Szoboszlai remek passzából Szalah is betalált (0-2). Az egyiptomi csatárnak ez volt a 9. gólja a PL nyitó fordulóiban, ami a legtöbb a sorozat történetében.

Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik passzából talált be és döntötte el a meccset

Fotó: AFP

A 74. percben a hazaiknál pályára lépett a pénteken szerződtetett Sammie Szmodics is, aki az előző idényben a másodosztály gólkirály volt, és, akit a magyar válogatottal is hírbe hoztak (vagy ő hozta hírbe magát). Az utolsó negyedórában a Championshipben legeredményesebb Ipswich igyekezett megszerezni a szépítő gólt, de a nagyobb helyzetek továbbra is a Pool előtt adódtak, amelyik így magabiztos győzelemmel kezdte meg a 2023-24-es Premier League-idényt.

Eredmény, PL 1. forduló:

Ipswich Town - Liverpool 0-2 (0-0)

gól: Diogo Jota 60., Szalah 66.