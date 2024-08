A szaúdiak a bajnokságuk közvetítését is képesek voltak értékesíteni Európában (Magyarországon is lehetett nézni a Pro League rangadóit), de valós kihívónak őket sem mondhatjuk - egyszerűen nem rúgnak labdába a Premier League-gel, a La Ligával, pláne a Bajnokok Ligájával szemben.

Ezzel a nagyfülű ezüstvödörrel nem lehet versenyezni

Fotó: AFP

Alighanem rájöttek, hogy hiába költenek el minden nyáron közel 800 millió eurót (ahogy tették azt 2023-ban), az nem garancia a sikerre, sőt sokkal inkább lesz gazdaságilag és morálisan is romboló hatása. Ha a hazai játékosokat kiszorítják a kisebb-nagyobb sztárok, az lehet, hogy jó a klubok ajándékboltjainak, de biztos, hogy nem tesz jót általában az ország focijának.

A szaúdiak most láthatóan megelégszenek azzal, hogy meg tudták tartani külföldi sztárjaikat, és az is jól mutat a nevük mellett, hogy 14 játékost tudtak küldeni a nyári foci-Eb-re. Az ország vezetése továbbra is szeretne erős, az európai top ligákkal versenyző bajnokságot, de van egy ennél is nagyobb cél: a 2034-es labdarúgó világbajnokság olyan pompás megrendezése, amitől mindenkinek eláll a szava, és mást sem akar majd, mint Szaúd-Arábiában focizni - akár ingyen is.

